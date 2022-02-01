Колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс показала стильний аутфіт для холодної погоди

Голлівудська актриса любить світлі речі та не відмовляє собі в задоволенні носити їх не лише влітку, а й узимку.

43-річна американська актриса Кеті Голмс дуже любить пальто та бушлати, часто з'являючись саме в цих предметах верхнього одягу в Нью-Йорку. Крім того, вона віддає перевагу світлим відтінкам, що робить її образи помітними. Не стала винятком і одна з останніх появ знаменитості на вулицях мегаполісу, коли вона потрапила в об'єктиви папараці, пише People.

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Оскільки в Нью-Йорку останніми днями похолодало до -13 — -16 градусів, акторка обрала для виходу з дому білий довгий теплий бушлат із вовни, сірі спортивні штани із завуженими штанинами та светр оверсайз. Образ завершили темно-сіра шапка, сонцезахисні окуляри та світлі черевики Sorel, які також дуже люблять американська телеведуча Опра Вінфрі та дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Обличчя знаменитості приховувала її улюблена маска від Evolvetogether.

[ + – ] Кеті Голмс поспішає в справах Фото: people.com

Кеті Голмс була одружена з актором Томом Крузом і є матір'ю його єдиної рідної дочки Сурі. Пара познайомилася на вечірці у 2005 році. Незважаючи на 16-річну різницю у віці (Круз старший) і помітну різницю в зрості (Кеті вища за Тома на 5 см), почався бурхливий роман. Уже наступного року на світ з'явилася Сурі, а восени 2006 року закохані одружилися в Італії.

Сім'я протрималася шість років. Весь цей час Кеті гнітило надмірне захоплення Тома саєнтологією, і щоб уберегти свою дочку, вона подала на розлучення, після якого перейшла до католицтва. З того часу Круз не спілкується ні з колишньою дружиною, ні з дочкою, якій у квітні виповниться 16 років.

Раніше Кеті наочно продемонструвала, як поєднувати біле пальто з джинсами та шкіряними лоферами.

Нагадаємо, стилістка Яна Платонова представила шість образів для холодних лютневих днів, показавши, як можна поєднувати верхній одяг із іншими елементами ансамблю. Зокрема, вона продемонструвала це на прикладі пуховиків, шуб і класичних пальт.