Визажист Дженнифер Лопес поделилась секретом "атласной" кожи

По мнению профессионалов, "глянцевый" блеск уходит из моды, уступая место более сдержанному сиянию

Голливудская визажистка Мэри Филлипс, как и многие ее коллеги, уверена, что главным трендом 2022 года будет "атласный" эффект кожи, то есть более сдержанный подход к сияющему макияжу. А мода на "глянцевый" блеск постепенно уйдет.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Это очень гладкий, мягкий эффект, который кажется матовым в некоторых местах. Мы уже видели суперсияющую, увлажненную кожу в прошлом году, но очень важно сдерживать блеск и оставлять его только там, где это нужно", — рассказала PopSugar голивудская визажистка Мэри Филлипс, которая работает с Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Пенелопой Крус и другими знаменитостями. Чтобы добиться эффекта "атласной" кожи, нужно следовать нескольким простым рекомендациям, которыми поделилась визажистка.

Совет первый: подготовьте кожу. Для создания ровного тона понадобятся три базовых продукта: праймер, тональный крем и консилер. Лучше всего использовать максимально "легкие" средства, которые не ощущаются на лице.Отдавайте предпочтения средствам с формулами, которые абсорбируют излишки кожного жира и контролируют блеск.

[ + – ] Визажистка Мэри Филлипс продемонстрировала макияж с эффектом "атласной" кожи

Совет второй: меньше тональной основы. Лучше наслаивать крем постепенно и следовать правилу — чем меньше, тем лучше. Для удобства Мэри Филлипс советует выбирать кремовые формулы или тон в форме стика.

Совет третий: осветляющий консилер. Используйте его только на тех областях лица, которые нужно выделить. Задача — создать эффект сияния, не переходящего в блеск.

Как писал ранее Фокус, в трендах 2022 году будет макияж глаз с акцентом на нижнее веко. Также в этом году особой популярностью пользуется маникюр в стиле "космос".