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Візажистка Дженніфер Лопес поділилася секретом "атласної" шкіри

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Instagram/maryphillips
Фото: Instagram / maryphillips | Instagram/maryphillips

На думку професіоналів, "глянцевий" блиск іде з моди, поступаючись місцем стриманішому сяйву

Голлівудська візажистка Мері Філліпс, як і багато її колег, упевнена, що головним трендом 2022 року буде "атласний" ефект шкіри, тобто стриманіший підхід до сяючого макіяжу. А мода на "глянцевий" блиск поступово піде.

"Це дуже гладенький, м'який ефект, який здається матовим у деяких місцях. Ми вже бачили блискучу, зволожену шкіру минулого року, але дуже важливо стримувати блиск і залишати його тільки там, де це потрібно", — розповіла PopSugar голівудська візажистка Мері Філліпс, яка працює з Дженніфер Лопес, Кендал Дженнер, Пенелопою Крус та іншими знаменитостями. Щоб досягти ефекту "атласної" шкіри, потрібно слідувати кільком простим рекомендаціям, якими поділилася візажистка.

Порада перша: підготуйте шкіру. Для створення рівного тону знадобляться три базові продукти: праймер, тональний крем і консилер. Найкраще використовувати максимально "легкі" засоби, які не відчуваються на обличчі. Віддавайте переваги засобам із формулами, які абсорбують надлишки шкірного жиру та контролюють блиск.

Візажистка Мері Філліпс продемонструвала макіяж із ефектом "атласної" шкіри

Порада друга: менше тональної основи. Краще нашаровувати крем поступово та дотримуватися правила — чим менше, тим краще. Для зручності Мері Філліпс радить вибирати кремові формули або тон у формі стику.

Порада третя: освітлювальний консилер. Використовуйте його лише на тих зонах обличчя, які потрібно виділити. Завдання — створити ефект сяйва, що не переходить у блиск.

Як писав раніше Фокус, у трендах 2022 року буде макіяж очей із акцентом на нижній повіці. Також цього року особливою популярністю користується манікюр у стилі "космос".