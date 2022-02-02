Візажистка Дженніфер Лопес поділилася секретом "атласної" шкіри

На думку професіоналів, "глянцевий" блиск іде з моди, поступаючись місцем стриманішому сяйву

Голлівудська візажистка Мері Філліпс, як і багато її колег, упевнена, що головним трендом 2022 року буде "атласний" ефект шкіри, тобто стриманіший підхід до сяючого макіяжу. А мода на "глянцевий" блиск поступово піде.

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"Це дуже гладенький, м'який ефект, який здається матовим у деяких місцях. Ми вже бачили блискучу, зволожену шкіру минулого року, але дуже важливо стримувати блиск і залишати його тільки там, де це потрібно", — розповіла PopSugar голівудська візажистка Мері Філліпс, яка працює з Дженніфер Лопес, Кендал Дженнер, Пенелопою Крус та іншими знаменитостями. Щоб досягти ефекту "атласної" шкіри, потрібно слідувати кільком простим рекомендаціям, якими поділилася візажистка.

Порада перша: підготуйте шкіру. Для створення рівного тону знадобляться три базові продукти: праймер, тональний крем і консилер. Найкраще використовувати максимально "легкі" засоби, які не відчуваються на обличчі. Віддавайте переваги засобам із формулами, які абсорбують надлишки шкірного жиру та контролюють блиск.

[ + – ] Візажистка Мері Філліпс продемонструвала макіяж із ефектом "атласної" шкіри

Порада друга: менше тональної основи. Краще нашаровувати крем поступово та дотримуватися правила — чим менше, тим краще. Для зручності Мері Філліпс радить вибирати кремові формули або тон у формі стику.

Порада третя: освітлювальний консилер. Використовуйте його лише на тих зонах обличчя, які потрібно виділити. Завдання — створити ефект сяйва, що не переходить у блиск.

Як писав раніше Фокус, у трендах 2022 року буде макіяж очей із акцентом на нижній повіці. Також цього року особливою популярністю користується манікюр у стилі "космос".