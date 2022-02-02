Модные тренды 2022. Почему вам нужно срочно купить костюм с юбкой

Костюм с юбкой отлично подходит как для носки комплектом, так и по отдельности, что позволяет создать множество разных ансамблей.

Костюмы давно и прочно завоевали место в женских гардеробах благодаря своей универсальности, изысканности и вариативности, ведь каждые его элемент можно носить по отдельности, комбинируя с другими предметами одежды. В этом сезоне костюмы будут все так же популярны, однако вместе с брючными вариантами дизайнеры настойчиво рекомендуют обратить внимание на костюмы с юбками.

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О том, что именно они будут играть первую скрипку в ближайшие месяцы, дизайнеры дали понять еще на Неделе моды в Париже, выведя на подиумы моделей в элегантных комплектах с юбками и жакетами самой разной длины и кроя.

На сезонных показах были представлены костюмы с юбками из денима, кожи, твида, трикотажа, костюмных тканей, атласа, шифона, ангоры, вязаных фактур, софта, льна, дайвинга, шерсти, кружева и других прекрасных тканей, актуальных в сезонном периоде.

[ + – ] Мелания Трамп в костюме в стиле милитари

Например, дом моды Dior в последней коллекции ready-to-wear в изобилии представил костюмы в стиле 60-ых годов прошлого века. Идеально скроенные жакеты и юбки-трапеции, от мини до макси идеально подойдут любительницам классики и подчеркнут женственный силуэт.

[ + – ] Кьяра Ферраньи в костюме Dior

[ + – ] Еще один вариант костюма с юбкой от Dior

Модный дом Valentino тоже не отстает, предлагая разные варианты костюмов с юбками.

Традиционно радуют новыми моделями таких комплектов Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Vetements и многие другие бренды.

Идеальный вариант костюма, по мнению большинства дизайнеров, – комплект из облегающей, но хорошо сидящей по фигуре юбки-карандаша и укороченного, приталенного жакета с узкими лацканами и застежкой на одну пуговицу. Самые модные оттенки – коралл, жемчуг и шампанское.

Такие модели прекрасно подойдут не только для работы в офисе, но и для деловой встречи или даже приятного ужина, поскольку выглядят очень женственно.

Что касается длины юбки, то в большинстве коллекций она чуть прикрывает колени, однако короткие юбки с удлиненными жакетами тоже смотрятся очень эффектно.

.Немало дизайнеров "выпустили" на подиум костюмы в клетку. Однако, по мнению стилистов. Такие варианты только для подиумов и хороши. Для повседневной носки лучше выбирать вариант с принтованным в клетку только жакетом или только юбкой, второй элемент костюма должен быть однотонным.

[ + – ] Любительницам клетки следует выбирать костюм, где в клетку только жакет или юбка Фото: Соцсети

Модели этого сезона лишены яркого декора. Ставка делается на четко простроенный и стильный силуэт, который "подкрепляют" качественные ткани. В облегченных – летних вариантах, это лен с добавками, которые позволяют ему не мяться.

[ + – ] ДЛя костюмов на более теплый сезон берутся легкие ткани, а крой юбки струящийся и свободный Фото: Соцсети

Для костюмов на весну, осень и зиму берется тонкая шерсть или же габардин. Еще один важный момент – качественная подкладка. Такие наряды отлично смотрятся с шифоновыми блузками и платками, шифоновыми топами и даже водолазками.

[ + – ] Идеальный костюм на прохладную весну и осень Фото: Соцсети

Что касается палитры цветов, то в этом сезоне требование только одно: костюм должен максимально соответствовать вашему цветотипу и не нарушать гармонию цветов уже существующего гардероба.

Напомним, какие юбки будут популярны в ближайшее время, а также какие модели джинсов неплохо присмотреть на ближайший месяц.