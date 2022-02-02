Модні тренди 2022. Чому вам потрібно терміново придбати костюм зі спідницею

Костюм зі спідницею відмінно підходить як для носіння комплектом, так і окремо, що дозволяє створити безліч різних ансамблів.

Костюми давно і міцно вибороли місце в жіночих гардеробах завдяки своїй універсальності, вишуканості та варіативності, адже кожний його елемент можна носити окремо, комбінуючи з іншими предметами одягу. Цього сезону костюми будуть так само популярні, проте разом зі штанними варіантами дизайнери наполегливо рекомендують звернути увагу на костюми зі спідницями.

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Про те, що саме вони будуть грати першу скрипку в найближчі місяці, дизайнери дали зрозуміти ще на Тижні моди в Парижі, вивівши на подіуми моделей в елегантних комплектах зі спідницями та жакетами різної довжини та крою.

На сезонних показах були представлені костюми зі спідницями з деніму, шкіри, твіду, трикотажу, костюмних тканин, атласу, шифону, ангори, в'язаних фактур, софту, льону, дайвінгу, шерсті, мережива та інших прекрасних тканин, актуальних у сезонному періоді.

[ + – ] Меланія Трамп у костюмі у стилі мілітарі

Наприклад, будинок моди Dior в останній колекції ready-to-wear удосталь представив костюми в стилі 60-х років минулого століття. Ідеально скроєні жакети та спідниці-трапеції, від міні до максі ідеально підійдуть любителькам класики та підкреслять жіночний силует.

[ + – ] К'яра Ферраньї в костюмі Dior

[ + – ] Ще один варіант костюма зі спідницею від Dior

Модний дім Valentino теж не відстає, пропонуючи різні варіанти костюмів зі спідницями.

Традиційно радують новими моделями таких комплектів Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Vetements та багато інших брендів.

Ідеальний варіант костюма, на думку більшості дизайнерів, — комплект зі спідниці-олівця, що облягає, але добре сидить по фігурі, і укороченого, приталеного жакета з вузькими лацканами і застібкою на один ґудзик. Наймодніші відтінки – корал, перли та шампанське.

Такі моделі чудово підійдуть не тільки для роботи в офісі, але і для ділової зустрічі або навіть приємної вечері, оскільки виглядають дуже жіночно.

Що стосується довжини спідниці, то в більшості колекцій вона трохи прикриває коліна, проте короткі спідниці з подовженими жакетами теж дуже ефектно виглядають.

Немало дизайнерів "випустили" на подіум костюми в клітинку. Проте, на думку стилістів, такі варіанти тільки для подіумів і хороші. Для повсякденного носіння краще вибирати варіант із принтованим у клітинку тільки жакетом або спідницею, другий елемент костюма повинен бути однотонним.

[ + – ] Любителькам клітинки варто вибирати костюм, де в клітинку тільки жакет чи спідниця Фото: Соцсети

Моделі цього сезону позбавлені яскравого декору. Ставка робиться на чітко збудований і стильний силует, який "підкріплюють" якісні тканини. У полегшених – літніх варіантах, це льон із добавками, які дозволяють йому не м'ятися.

[ + – ] Для костюмів на тепліший сезон беруться легкі тканини, а крій спідниці струменний і вільний Фото: Соцсети

Для костюмів на весну, осінь і зиму береться тонка шерсть або габардин. Ще один важливий момент – якісна підкладка. Такі вбрання добре виглядають з шифоновими блузками і хустками, шифоновими топами і навіть водолазками.

[ + – ] Ідеальний костюм на прохолодну весну та осінь Фото: Соцсети

Що стосується палітри кольорів, то цього сезону вимога тільки одна: костюм повинен максимально відповідати вашому кольоротипу і не порушувати гармонію кольорів вже наявного гардеробу.

Нагадаємо, які спідниці будуть популярні найближчим часом, а також які моделі джинсів непогано подивитися на найближчий місяць.