Эмма Робертс намекнула, что счастлива после расставания

Актриса счастлива быть в свои тридцать там, где есть.

30-летняя актриса Эмма Робертс снялась в фотосессии для мартовского выпуска журнала Tatler, украсила обложку свежего номера и рассказала о расставании с Гарретом Хедлундом, воспитании сына и планах на жизнь.

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"Я нахожусь в месте, где могу сказать, что, возможно, не все правильно, но мне нравится то, что я больше, чем когда-либо", — отметила 30-летняя актриса, которая теперь сама будет воспитывать годовалого сына.

[ + – ] Эмма Робертс на глянцевой обложке

Как отметила Эмма, она никогда не пыталась использовать славу своей знаменитой тети, актрисы Джулии Робертс, а на прослушивания с 8 лет девочку водила мама. Сама актерская карьера Эммы Роберт началась в 9 лет, когда она снялась в картине "Удар" вместе с Джонни Деппом и Пенелопой Крус.

Относительно своего годовалого сына 30-летняя актриса призналась, что хочет, чтобы он был умным не только в школе, но и в жизни. Она искренне надеется, что сможет воспитать настоящего мужчину.

Ранее Фокус сообщал о расставании Эммы Робертс и ее возлюбленного Гаррета Хедлунда, с которым они были вместе с весны 2019-го. От их союза остался годовалый сын Родс.

Вскоре после известия о распаде актерской пары СМИ сообщили, что Гаррета Хедлунда задержала полиция.