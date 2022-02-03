Емма Робертс натякнула, що щаслива після розставання

Вона щаслива бути у свої тридцять там, де є.

30-річна акторка Емма Робертс знялася у фотосесії для березневого випуску журналу Tatler, прикрасила обкладинку свіжого номеру та розповіла про розлучення з Гарретом Гедлундом, виховання сина та плани на життя.

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"Я перебуваю в місці, де можу сказати, що, можливо, не все правильно, але мені подобається те, що я більше, ніж будь-коли", — зазначила 30-річна акторка, яка тепер сама виховуватиме однорічного сина.

[ + – ] Емма Робертс на обкладинці глянцю

Як зазначила Емма, вона ніколи не намагалася використовувати славу своєї відомої тітки, акторки Джулії Робертс, а на прослуховування з 8 років дівчинку водила мама. Сама ж акторська кар'єра Емми Роберт почалася в 9 років, коли вона знялася у картині "Удар" разом з Джонні Деппом та Пенелопою Крус.

Щодо свого однорічного сина, 30-річна акторка зізналася, що хоче, аби він був розумним не тільки в школі, а й у житті. Вона щиро сподівається, що зможе виховати справжнього чоловіка.

Раніше Фокус повідомляв про розставання Емми Робертс та її коханого Гаррета Гедлунда, з яким вони були разом з весни 2019-го. Від їхнього союзу залишився однорічний син Родс.

Невдовзі після новини про розпад акторської пари ЗМІ повідомили, що Гаррета Гедлунда затримала поліція.