Після розставання. Батька дитини Емми Робертс заарештувала поліція

Це не перший випадок арешту Гаррета Гедлунда.

Напередодні 37-річного американського актора та колишнього коханого Емми Робертс Гаррета Гедлунда заарештували у Франкліні, штат Теннесі. Про це повідомляє TMZ.

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Як відомо, причиною арешту стала поява чоловіка в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння. Окрім арешту, Гаррет Гедлунд отримав штраф у 2100 доларів.

[ + – ] В Емми Робертс та Гаррета Гедлунда є однорічний син Родс.

Зазначимо, що у січні 2020 актора заарештували за водіння в нетверезому стані. Суд, який відбувся у лютому того ж року, зняв усі звинувачення з чоловіка, проте він добровільно дав згоду на 30-денне стаціонарне лікування від алкоголізму і кількамісячну програму слухання лекцій на тему шкідливого впливу алкоголю та наркотиків на організм людини.

[ + – ] Емма Робертс та Гаррет Гедлунд були разом майже 3 роки.

Раніше Фокус писав про розрив Гаррета Гедлунда та 30-річної американської акторки Емми Робертс, з якою він зустрічався з весни 2019 року. Пара виховує однорічного сина Родса, який став первістком для обох.

Нагадаємо, Діма Білан прокоментував скандал зі своєю появою на сцені в нетверезому вигляді. Музикант пояснив, що перед тим багато працював і втомився. І зізнався, що дійсно трохи випив перед виступом.