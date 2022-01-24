После расставания. Отца ребенка Эммы Робертс арестовала полиция
Это не первый случай ареста Гаррета Хедлунда.
Накануне 37-летнего американского актера и бывшего возлюбленного Эммы Робертс Гаррета Хедлунда арестовали во Франклине, штат Теннесси. Об этом сообщает TMZ.
Как известно, причиной ареста стало появление мужчины в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме ареста, Гаррету Хедлунду выписали штраф в 2100 долларов.
Отметим, что в январе 2020 года актера арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. Состоявшийся в феврале того же года суд снял все обвинения с мужчины, однако Хедлунд добровольно дал согласие на 30-дневное стационарное лечение от алкоголизма и 9-месячную программу слушания лекций на тему вредного воздействия алкоголя и наркотиков на организм человека.
Ранее Фокус писал о разрыве Гаррета Хедлунда и 30-летней американской актрисы Эммы Робертс, с которой он встречался с весны 2019 года. Пара воспитывает годовалого сына Родса, ставшего первенцем для обоих.
Напомним, Дима Билан прокомментировал скандал со своим появлением на сцене в нетрезвом виде. Музыкант объяснил, что до этого много работал и устал. И признался, что действительно немного выпил перед выступлением.