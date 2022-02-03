Абсолютного двойника Майкла Джексона обвинили в злоупотреблении пластикой (фото, видео)

Чтобы развеять все сомнения в том, что его внешность подлинная, Фабио опубликовал детские и подростковые фото, доказывающие отсутствие какого-либо вмешательства пластических хирургов.

28-летний Фабио Джексон, проживающий в Великобритании, – абсолютная копия поп-короля Майкла Джексона, начиная от телосложения и заканчивая формой носа. Совсем недавно он столкнулся с волной хейта: пользователи соцсетей обвинили его в том, что он сделал пластические операции, чтобы максимально быть похожим на мировую знаменитость, пишет The New Yourk Post.

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Чтобы развеять все домыслы, Фабио опубликовал в TikTok подборку детских фото, на которых видно, что он уже в раннем возрасте был похож на Майкла. Видео собрало свыше 1,7 млн просмотров.

"Как видно из моего видео, в моей внешности ничего не изменилось. Я только что вырос, моя челюсть стала шире, мои зубы сместились, мои глаза все те же, и да, у меня все еще такие же длинные волосы, как у Майкла", – отметил Фабио.

По словам молодого человека, о его сходстве с певцом заговорили еще когда ему было 11 лет. Однако тогда это принесло ему немало проблем.

"Надо мной издевались в школе, потому что я был так похож на Майкла. Это было сложно", – говорит он.

Сравнения преследовали Фабио и в старшей школе, и в колледже, и в университете. В конце концов он решил это использовать себе на пользу, став профессиональным двойником звезды.

"Теперь с людьми на улицах все по-другому, они делают селфи, фотографируют меня. В Великобритании люди обычно очень рады видеть меня и благодарят, как будто я сделал что-то, чтобы добиться того, чтобы выглядеть, как Майкл. Но это естественно. Теперь люди смотрят мои видео в TikTok и видят, что я настоящий. Когда люди смотрят на меня, они видят это знаменитое лицо, поэтому я должен сбалансировать его и попытаться оказать хорошее влияние на мир. Поэтому я не собираюсь ничего делать, когда люди плохо обращаются со мной в Интернете. Есть так много людей, которые хотят быть Майклом или просто имеют небольшой процент этого сходства с ним. Майкл был для меня как учитель. Я не считаю себя большим поклонником, но я ценю этого человека и то, как он пытался так много сделать для мира", – говорит Фабио.

Он подчеркнул, что в реальности застенчивый, но очень любит выступать и танцевать, как Джексон, делясь видео, в которых повторяет фирменные танцевальные движения покойной знаменитости.

"Когда я занимаюсь творчеством, все остальное не имеет значения".

Майкл Джексон – американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, филантроп и предприниматель. Его называют одним из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки. Он был обладателем 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет миллиард копий. Джексон скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов.

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