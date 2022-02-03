Абсолютного двійника Майкла Джексона звинуватили у зловживанні пластикою (фото, відео)

Щоб розвіяти всі сумніви в тому, що його зовнішність справжня, Фабіо опублікував дитячі та підліткові фото, що доводять відсутність будь-якого втручання пластичних хірургів.

28-річний Фабіо Джексон, який проживає у Великій Британії, — абсолютна копія попкороля Майкла Джексона, починаючи від статури і закінчуючи формою носа. Нещодавно він зіткнувся з хвилею хейту: користувачі соцмереж звинуватили його в тому, що він зробив пластичні операції, щоб максимально бути схожим на світову знаменитість, пише The New Yourk Post.

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Щоб розвіяти всі домисли, Фабіо опублікував у TikTok добірку дитячих фото, на яких видно, що він уже в ранньому віці був схожим на Майкла. Відео зібрало понад 1,7 млн переглядів.

"Як видно з мого відео, в моїй зовнішності нічого не змінилося. Я тільки виріс, моя щелепа стала ширше, мої зуби змістилися, мої очі все ті ж, і так, у мене все ще таке ж довге волосся, як у Майкла", — зазначив Фабіо.

За словами парубка, про його схожість зі співаком заговорили ще коли йому було 11 років. Однак тоді це дало йому чимало проблем.

"Наді мною знущалися в школі, тому що я був такий схожий на Майкла. Це було складно", — говорить він.

Порівняння переслідували Фабіо і в старшій школі, і коледжі, і в університеті. Зрештою, він вирішив це використати собі на користь, ставши професійним двійником зірки.

"Тепер з людьми на вулицях все по-іншому, вони роблять селфі, фотографують мене. У Великій Британії люди зазвичай дуже раді бачити мене і дякують, ніби я зробив щось, щоб досягти того, щоб виглядати, як Майкл. Але це природне. Тепер люди дивляться мої відео в TikTok і бачать, що я справжній. Коли люди дивляться на мене, вони бачать це знамените обличчя, тому я повинен збалансувати його і спробувати вплинути на світ, тому я не збираюся нічого робити, коли люди погано ставляться до мене в Інтернеті. Є так багато людей, які хочуть бути Майклом або просто мають невеликий відсоток цієї подібності з ним. Майкл був для мене як вчитель. Я не вважаю себе великим шанувальником, але я ціную цю людину і те, як він намагався так багато зробити для світу", — каже Фабіо.

Він підкреслив, що насправді сором'язливий, але дуже любить виступати і танцювати, як Джексон, ділячись відео, в яких повторює фірмові танцювальні рухи покійної знаменитості.

"Коли я займаюся творчістю, все інше не має значення".

Майкл Джексон — американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп та підприємець. Його називають одним із найуспішніших виконавців в історії попмузики. Він був володарем 15 премій "Греммі" та сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірників тощо) становить мільярд копій. Джексон помер у віці 50 років 25 червня 2009 в результаті передозування лікарських препаратів.

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