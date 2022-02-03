Кристен Макменами: что известно о 57-летней модели, открывшей показ Valentino

Кристен активно участвует в показах, снимается для рекламных кампаний самых известных брендов, а в Instagram эпатирует подписчиков откровенно провокационными снимками, где зачастую позирует абсолютно голой.

57-летняя американская модель Кристен Макменами, открывшая последний кутюрный показ Valentino на Неделе моды в Париже, показала всему миру, что до сих пор находится в прекрасной форме, как и ее легендарные коллеги Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбэлл, Линда Евангелиста и другие.

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Модель появилась на подиуме в черном мини-платье с вырезом-сердечком и выглядывающими снизу черными чулками. Образ дополняли черные укороченные перчатки. Белые длинные волосы Кристен были расчесаны на прямой пробор и собраны сзади.

[ + – ] Кристин Макменами в мини-платье от Valentino Фото: Скриншот

Тем, кто видит ее впервые, сложно поверить, что этой женщине уже 57. Тем не менее она – одна из легенд модной индустрии. Карьера Макменами, уроженки штата Пенсильвания, началась в 1985 году, когда она стала впервые появляться на подиумах. В 1992 году она обзавелась короткой стрижкой и перекрасила волосы из рыжего в белый цвет. Ко всему этому визажист Франсуа Нарс избавил ее от бровей специально для осенне-зимнего показа дизайнера Анны Суи. То, что задумывалось как элемент рекламной кампании, стало пропускным билетом Кристен на пути к большому успеху и открыло на подиумах эру гранжа. Андрогинная и несколько инопланетная внешность Макменами моментально сделали ее одной из самых заметных манекенщиц и фотомоделей.

[ + – ] Показ весенне-летней коллекции 2022 от Valentino

Ей доверяли свои показы Джанни Версаче, Питер Линдберг, Карл Лагерфельд, Dior и другие самые именитые модельеры и бренды. Лагерфельд, музой которого она была, и вовсе вел ее к алтарю на ее свадьбе с фотографом Майлзом Олдриджем в Кенсингтоне в 1997 году. Неудивительно, что и оригинальное подвенечное платье светло-карамельного оттенка для нее создавал этот дизайнер. Подружкой невесты тогда была Наоми Кемпбэлл.

[ + – ] Карл Лагерфельд ведет Кристен к алтарю, 1997 год

Брак модели продержался 16 лет. Родив мужу двоих детей, в 2013-м она подала на развод, и в том же году начала встречаться с арт-дилером Ивором Бракой. Спустя три года пара поженилась.

В 2021 году Кристен снова вышла на подиум. Она открыла нашумевшее шоу коллаборации Fendi и Versace, а также снялась в рекламной кампании коллекции Gucci Aria.

Сейчас она активно ведет страницу в соцсети, где публикует фотографии в самых невероятных образах. Кристен публикует немало откровенно провокационных фото, где позирует полностью обнаженной. За ее обновлениями следят 122 тысячи человек.

Напомним, мама Илона Маска Мэй Маск в свои 73 года активно снимается для журналов и рекламных кампаний, а также посещает светские мероприятия.