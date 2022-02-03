Крістен Макменамі: що відомо про 57-річну модель, котра відкрила показ Valentino

Крістен бере активну участь у показах, знімається для рекламних кампаній найвідоміших брендів, а в Instagram епатує підписників відверто провокаційними знімками, де найчастіше позує абсолютно голою.

57-річна американська модель Крістен Макменамі, яка відкрила останній кутюрний показ Valentino на Тижні моди в Парижі, показала всьому світу, що досі перебуває в чудовій формі, як і її легендарні колеги Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста та інші.

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Модель з'явилася на подіумі в чорній мінісукні з вирізом-сердечком і чорними панчохами, що виглядають знизу. Образ доповнювали чорні укорочені рукавички. Біле довге волосся Крістен було розчесане на прямий проділ і зібрано ззаду.

[ + – ] Крістін Макменамі в мінісукні від Valentino Фото: Скриншот

Тим, хто бачить її вперше, складно повірити, що цій жінці вже 57. Проте вона одна з легенд модної індустрії. Кар'єра Макменамі, уродженки штату Пенсильванія, почалася 1985 року, коли вона стала вперше з'являтися на подіумах. У 1992 році вона обзавелася короткою стрижкою і перефарбувала волосся із рудого в білий колір. До того візажист Франсуа Нарс позбавив її від брів спеціально для осінньо-зимового показу дизайнера Анни Суї. Те, що замислювалося як елемент рекламної кампанії, стало пропускним квитком Крістен на шляху до успіху і відкрило на подіумах еру гранжу. Андрогінна і дещо інопланетна зовнішність Макменамі моментально зробили її однією з найпомітніших манекенниць та фотомоделей.

[ + – ] Показ весняно-літньої колекції 2022 року від Valentino.

Їй довіряли свої покази Джанні Версаче, Пітер Ліндберг, Карл Лагерфельд, Dior та інші найвідоміші модельєри та бренди. Лагерфельд, музою якого вона була, взагалі вів її до вівтаря на її весіллі з фотографом Майлзом Олдріджем в Кенсінгтоні в 1997 році. Не дивно, що і оригінальне вінчальне плаття світло-карамельного відтінку для неї створював цей дизайнер. Подружкою нареченої тоді була Наомі Кемпбелл.

[ + – ] Карл Лагерфельд веде Крістен до вівтаря, 1997 рік

Шлюб моделі протримався 16 років. Народивши чоловіку двох дітей, 2013-го вона подала на розлучення, і того ж року почала зустрічатися з арт-дилером Івором Бракою. Через три роки пара одружилася.

2021 року Крістен знову вийшла на подіум. Вона відкрила гучне шоу колаборації Fendi та Versace, а також знялася в рекламній кампанії колекції Gucci Aria.

Наразі вона активно веде сторінку в соцмережі, де публікує фотографії в найнеймовірніших образах. Крістен публікує чимало відверто провокаційних фото, де позує повністю оголеною. За її оновленнями стежать 122 тисячі людей.

Нагадаємо, мама Ілона Маска Мей Маск у свої 73 роки активно знімається для журналів та рекламних кампаній, а також відвідує світські заходи.