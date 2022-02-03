Зеленская восхитила изысканным образом на встрече с турецким президентом и его супругой

Первая леди Украины встретила президента Турции с супругой в элегантном черном пальто, желтой блузе и брюках-палаццо

3 февраля с официальным визитом в Киев прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой Эмине Эрдоган. Для торжественной церемонии приветствия президентской четы Елена Зеленская выбрала изысканный аутфит. Первая леди Украины появилась на публике в классическом двубортном черном пальто, светло-лимонной блузе с ажурным воротником и черных брюках-палаццо. Образ дополнила черная шляпа и золотая флористическая брошь, прикрепленная к пальто. Завершил стильный аутфит первой леди вишневый маникюр и гладко уложенные волосы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Елена Зеленская разметила фотографии у себя в Инстаграмм-аккаунте, отметив, что рада начать год со встречи с такими особыми гостями как президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдонан.

[ + – ] Торжественное приветствие первой леди Турции и ее супруга президента Реджепа Эрдогана

Как писал ранее Фокус, Елена Зеленская трогательно поздравила супруга с его 44-летием.