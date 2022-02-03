RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Зеленська захопила вишуканим образом на зустрічі з турецьким президентом та його дружиною

2437
Олена Зеленська з першої леді Туреччини Еміне Ердоган
Фото: Instagram/Олена Зеленська | Олена Зеленська з першої леді Туреччини Еміне Ердоган

Перша леді України зустріла президента Туреччини з дружиною в елегантному чорному пальті, жовтій блузі та штанах-палаццо.

3 лютого з офіційним візитом до Києва прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган із дружиною Еміне Ердоган. Для урочистої церемонії привітання президентського подружжя Олена Зеленська обрала вишуканий аутфіт. Перша леді України з'явилася на публіці у класичному двобортному чорному пальті, світло-лимонній блузі з ажурним коміром та чорних штанах-палаццо. Образ доповнив чорний капелюх та золота флористична брошка, прикріплена до пальта. Завершив стильний аутфіт першої леді вишневий манікюр і гладко укладене волосся.

Олена Зеленська розмітила фотографії в себе в Інстаграм-акаунті, зазначивши, що рада розпочати рік із зустрічі з такими особливими гостями як президентом Турецької Республіки Реджепом Ердоганом та його дружиною Еміне Ердоган.

Урочисте вітання першої леді Туреччини та її чоловіка, президента Реджепа Ердогана

Як писав раніше Фокус, Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з його 44-річчям.