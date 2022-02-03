Зеленська захопила вишуканим образом на зустрічі з турецьким президентом та його дружиною

Перша леді України зустріла президента Туреччини з дружиною в елегантному чорному пальті, жовтій блузі та штанах-палаццо.

3 лютого з офіційним візитом до Києва прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган із дружиною Еміне Ердоган. Для урочистої церемонії привітання президентського подружжя Олена Зеленська обрала вишуканий аутфіт. Перша леді України з'явилася на публіці у класичному двобортному чорному пальті, світло-лимонній блузі з ажурним коміром та чорних штанах-палаццо. Образ доповнив чорний капелюх та золота флористична брошка, прикріплена до пальта. Завершив стильний аутфіт першої леді вишневий манікюр і гладко укладене волосся.

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Олена Зеленська розмітила фотографії в себе в Інстаграм-акаунті, зазначивши, що рада розпочати рік із зустрічі з такими особливими гостями як президентом Турецької Республіки Реджепом Ердоганом та його дружиною Еміне Ердоган.

[ + – ] Урочисте вітання першої леді Туреччини та її чоловіка, президента Реджепа Ердогана

Як писав раніше Фокус, Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з його 44-річчям.