Прощай, грусть! Как одолеть зимнюю хандру

Пора поразмыслить, как преодолеть зимнюю хандру. Для этого существует немало простых, но очень действенных способов.

Настал февраль — один из самых депрессивных месяцев в году, когда от зимы уже все устали, но до весны еще далеко. Праздники, на которые можно было переключить внимание, отгремели, оставив после себя теплые воспоминания, а иногда и долги.

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В то же время нас атакуют информацией о ковиде, тревожных чемоданах, военных наступлениях и других ужасах, которые ни оптимизма, ни хорошего настроения не придают. К этим факторам добавьте традиционные проблемы конца зимы — авитаминозы, снижение иммунитета, дефицит солнечного света, нехватку положительных эмоций и серый пейзаж за окном, сотканный из грязного снега и голых деревьев — как не захандрить?!

Карл Густав Юнг

"Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай, о чем она намерена рассказать"

В то же время источников, из которых можно черпать положительные эмоции и хорошее настроение, катастрофически не хватает. Поэтому утром нам не хочется вставать, днем не хочется работать, а вечером нет желания искать способ развлечься или просто хорошо провести время дома за необычным ужином или интересным фильмом. Впрочем, чаще всего нас преследуют мысли о том, чтобы спрятаться под одеялом и пролежать там до весны. Пора поразмыслить, как преодолеть зимнюю хандру. Для этого существует немало простых, но очень действенных способов.

Информационный детокс. Как вылечить зависимость от смартфона

[ + – ] Забыть о гаджетах и отвлечься от новостей хотя бы на выходные вполне реально

Сегодня этот метод борьбы с психологическим недомоганием кажется фантастикой, потому что большинство из нас живет в мире смартфонов, забыв о временах, когда с информационной повесткой сталкивались только раз в сутки во время просмотра вечерних теленовостей. Однако при нынешних условиях прибегнуть к информационному детоксу просто необходимо.

Да, избавиться от гаджетов, которые нужны для работы, общения с родными и друзьями, невозможно. Но отвлечься от новостей хотя бы на выходные вполне реально. Конечно, к этому тоже нужно привыкнуть, потому что руки постоянно тянутся к смартфону, чтобы узнать, "а что там страшное творится". Но в этом случае, например, можно изменить код доступа к смартфону. Придумав такой, который невозможно запомнить, отдайте записку с бесконечной строкой из букв и цифр кому-нибудь из близких. При этом важно дать указание, чтобы вам эту записку не возвращали, даже если вы будете ползать у них в ногах.

Да! Наша зависимость от гаджетов похожа на зависимость курильщика, потому бороться с ней нужно аналогичным образом.

Приготовление еды. Помогай вам Youtube

[ + – ] Превратите энергию фонового беспокойства в создание кулинарных шедевров

Подчеркиваем! Не поедание, а само приготовление. Важно превратить энергию фонового беспокойства в создание кулинарных шедевров – по примеру блоггеров из Youtube. Вы сами не заметите, как напрактикуетесь в приготовлении простой, вкусной, а часто и полезной пищи, которой сможете радовать себя и близких. По сути приготовление пищи — это медитативный процесс, требующий сосредоточенности и вовлеченности. Так что у вас просто не останется свободной психоэмоциональной энергии на раздражение из-за того, что происходит вокруг. А чтобы все шло быстрее, включите какое-нибудь кино, которое знаете наизусть. Пусть любимые герои развлекут вас во время приятных занятий на кухне.

Кстати, если вы решитесь приготовить целый торт или что-то такое же сложное, можете быть уверены, что процесс поглотит ваше внимание, а это именно то, к чему мы стремимся.

Лыжные практики и йога на коньках

[ + – ] Отличный способ разгрузки — развлечения на свежем воздухе, как в детстве

Сейчас принято обсуждать пользу от занятий духовными практиками для обретения душевного равновесия. Но мало кто вспоминает о том, что для старта нужна энергия, внутренняя психологическая готовность, свободное время, дисциплина и последовательность, которыми редко кто может похвастаться. Кроме того, для такой активности, как правило, нужно покупать абонемент, который впоследствии может и не пригодиться.

Поэтому важно найти прикладную и полезную альтернативу этим популярным методам психологического расслабления. К таким можно отнести развлечения на свежем воздухе, как в детстве. Попробуйте встать на лыжи или коньки, или найдите не слишком крутую горку для катания на доске или санках.

Важно

Зимний блюз. Как избежать ловушек сезонной депрессии

Многие из нас не умеют ездить на лыжах, и о коньках слышали только с экранов телевизоров во время Олимпиады. Но если нацелиться на спортивное оздоровление разума, можно найти лыжные палки и отправиться в снежную одиссею. Конечно, за один день и без инструктора вы вряд ли научитесь уверенно стоять на лыжах, но получите множество положительных эмоций, в том числе от падения в сугробы. Кроме того, именно такие развлечения помогут вам оторваться от смартфона и немного впасть в детство.

Коньки тоже способны подарить уйму положительных эмоций, особенно если вы решитесь прокатиться под открытым небом. Готовьтесь завязывать шнурки на коньках! Для кого-то это может стать настоящим испытанием. Но фокус вашего внимания наверняка переключится с социальных сетей на реальную жизнь. А вот потом можно взять смартфон, но только чтобы поделиться с друзьями забавными фотографиями ваших зимних приключений. Хорошие эмоции и заряд энергии сейчас нужны всем!

Носите одежду и аксессуары ярких цветов

[ + – ] Знаете, как меняется настроение от визуального контакта с "оптимистическими" цветами?

"Темные времена" с нами надолго. Они начинаются в ноябре и уходят не раньше середины марта. Все это время в наших широтах обычно носят темные цвета, которые только прибавляют мрачного настроения и создают визуальный эффект полной беспросветности. На постсоветском пространстве в холодное время года люди традиционно носят темную одежду. Во-первых, он считается более практичным и немарким, во-вторых, есть мнение, что холод и туман — не время для модных решений. Но представьте себе: каждое утро вы надеваете на себя оранжевый или желтый пуховик или малиновое пальто. А может, разбавляете черную верхнюю одежду аксессуарами самых ярких оттенков. Мы не замечаем, как меняется настроение от визуального контакта с "оптимистическими" цветами. В последний месяц зимы по традиции нас ждет каскад скидок в торговых центрах. Пожалуй, стоит купить себе одежду "веселого" оттенка и оценить пользу этого совета не на один сезон.

Сделайте генеральную уборку и разгрузите пространство

[ + – ] Чем чище и свободнее наше пространство, тем свободнее и счастливее мы себя чувствуем

Может показаться, что это звучит как насмешка. И без того на душе плохо, а тут еще и домашний труд, который и в хорошем психологическом состоянии не способствует энтузиазму. Но не торопитесь с выводами. Во-первых, физические упражнения в виде необходимой домашней деятельности принесут пользу, и вы ощутите моральное удовольствие. Во-вторых, вы гарантированно найдете много интересного. Одежду и предметы, о существовании которых давно забыли. Конечно, что-то придется выбросить, но кое-чему вы дадите новую жизнь, и это сможет занять ваше внимание на время.

Кстати, многие специалисты по фэн-шуй утверждают: чем чище и свободнее наше пространство, тем свободнее и счастливее мы себя чувствуем. Не является ли это нашей настоящей целью?

Зимние посиделки

[ + – ] Тепло человеческого общения и радость от дружеских посиделок ничто не заменит

На самом деле, тепло человеческого общения и радость от дружеских посиделок ничто не заменит. Позитивное общение с людьми может наполнить энергией не хуже спортивных уличных развлечений. Хороший кофе, глинтвейн, умело приготовленный стейк или новый авторский салат от популярного шефа, который вы попытались приготовить дома для друзей… И все это можно сопроводить собственноручно сделанными коктейлями. Да и вообще, кто сказал, что домашние вечеринки больше не в моде?

Важно

Правило номер 0: нарушай правила. Как прожить жизнь так, чтобы в конце ни о чем не пожалеть

Если вам не нравится мыть посуду после гостей, найдите уютное кафе, где всегда пахнет сдобой и корицей, звучит хорошая музыка, а вам улыбаются друзья за столом. Тоску как ветром унесет!