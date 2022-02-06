Прощай, грусть! Как одолеть зимнюю хандру
Пора поразмыслить, как преодолеть зимнюю хандру. Для этого существует немало простых, но очень действенных способов.
Настал февраль — один из самых депрессивных месяцев в году, когда от зимы уже все устали, но до весны еще далеко. Праздники, на которые можно было переключить внимание, отгремели, оставив после себя теплые воспоминания, а иногда и долги.
В то же время нас атакуют информацией о ковиде, тревожных чемоданах, военных наступлениях и других ужасах, которые ни оптимизма, ни хорошего настроения не придают. К этим факторам добавьте традиционные проблемы конца зимы — авитаминозы, снижение иммунитета, дефицит солнечного света, нехватку положительных эмоций и серый пейзаж за окном, сотканный из грязного снега и голых деревьев — как не захандрить?!
"Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай, о чем она намерена рассказать"
В то же время источников, из которых можно черпать положительные эмоции и хорошее настроение, катастрофически не хватает. Поэтому утром нам не хочется вставать, днем не хочется работать, а вечером нет желания искать способ развлечься или просто хорошо провести время дома за необычным ужином или интересным фильмом. Впрочем, чаще всего нас преследуют мысли о том, чтобы спрятаться под одеялом и пролежать там до весны. Пора поразмыслить, как преодолеть зимнюю хандру. Для этого существует немало простых, но очень действенных способов.
Информационный детокс. Как вылечить зависимость от смартфона
Сегодня этот метод борьбы с психологическим недомоганием кажется фантастикой, потому что большинство из нас живет в мире смартфонов, забыв о временах, когда с информационной повесткой сталкивались только раз в сутки во время просмотра вечерних теленовостей. Однако при нынешних условиях прибегнуть к информационному детоксу просто необходимо.
Да, избавиться от гаджетов, которые нужны для работы, общения с родными и друзьями, невозможно. Но отвлечься от новостей хотя бы на выходные вполне реально. Конечно, к этому тоже нужно привыкнуть, потому что руки постоянно тянутся к смартфону, чтобы узнать, "а что там страшное творится". Но в этом случае, например, можно изменить код доступа к смартфону. Придумав такой, который невозможно запомнить, отдайте записку с бесконечной строкой из букв и цифр кому-нибудь из близких. При этом важно дать указание, чтобы вам эту записку не возвращали, даже если вы будете ползать у них в ногах.
Да! Наша зависимость от гаджетов похожа на зависимость курильщика, потому бороться с ней нужно аналогичным образом.
Приготовление еды. Помогай вам Youtube
Подчеркиваем! Не поедание, а само приготовление. Важно превратить энергию фонового беспокойства в создание кулинарных шедевров – по примеру блоггеров из Youtube. Вы сами не заметите, как напрактикуетесь в приготовлении простой, вкусной, а часто и полезной пищи, которой сможете радовать себя и близких. По сути приготовление пищи — это медитативный процесс, требующий сосредоточенности и вовлеченности. Так что у вас просто не останется свободной психоэмоциональной энергии на раздражение из-за того, что происходит вокруг. А чтобы все шло быстрее, включите какое-нибудь кино, которое знаете наизусть. Пусть любимые герои развлекут вас во время приятных занятий на кухне.
Кстати, если вы решитесь приготовить целый торт или что-то такое же сложное, можете быть уверены, что процесс поглотит ваше внимание, а это именно то, к чему мы стремимся.
Лыжные практики и йога на коньках
Сейчас принято обсуждать пользу от занятий духовными практиками для обретения душевного равновесия. Но мало кто вспоминает о том, что для старта нужна энергия, внутренняя психологическая готовность, свободное время, дисциплина и последовательность, которыми редко кто может похвастаться. Кроме того, для такой активности, как правило, нужно покупать абонемент, который впоследствии может и не пригодиться.
Поэтому важно найти прикладную и полезную альтернативу этим популярным методам психологического расслабления. К таким можно отнести развлечения на свежем воздухе, как в детстве. Попробуйте встать на лыжи или коньки, или найдите не слишком крутую горку для катания на доске или санках.Важно
Многие из нас не умеют ездить на лыжах, и о коньках слышали только с экранов телевизоров во время Олимпиады. Но если нацелиться на спортивное оздоровление разума, можно найти лыжные палки и отправиться в снежную одиссею. Конечно, за один день и без инструктора вы вряд ли научитесь уверенно стоять на лыжах, но получите множество положительных эмоций, в том числе от падения в сугробы. Кроме того, именно такие развлечения помогут вам оторваться от смартфона и немного впасть в детство.
Коньки тоже способны подарить уйму положительных эмоций, особенно если вы решитесь прокатиться под открытым небом. Готовьтесь завязывать шнурки на коньках! Для кого-то это может стать настоящим испытанием. Но фокус вашего внимания наверняка переключится с социальных сетей на реальную жизнь. А вот потом можно взять смартфон, но только чтобы поделиться с друзьями забавными фотографиями ваших зимних приключений. Хорошие эмоции и заряд энергии сейчас нужны всем!
Носите одежду и аксессуары ярких цветов
"Темные времена" с нами надолго. Они начинаются в ноябре и уходят не раньше середины марта. Все это время в наших широтах обычно носят темные цвета, которые только прибавляют мрачного настроения и создают визуальный эффект полной беспросветности. На постсоветском пространстве в холодное время года люди традиционно носят темную одежду. Во-первых, он считается более практичным и немарким, во-вторых, есть мнение, что холод и туман — не время для модных решений. Но представьте себе: каждое утро вы надеваете на себя оранжевый или желтый пуховик или малиновое пальто. А может, разбавляете черную верхнюю одежду аксессуарами самых ярких оттенков. Мы не замечаем, как меняется настроение от визуального контакта с "оптимистическими" цветами. В последний месяц зимы по традиции нас ждет каскад скидок в торговых центрах. Пожалуй, стоит купить себе одежду "веселого" оттенка и оценить пользу этого совета не на один сезон.
Сделайте генеральную уборку и разгрузите пространство
Может показаться, что это звучит как насмешка. И без того на душе плохо, а тут еще и домашний труд, который и в хорошем психологическом состоянии не способствует энтузиазму. Но не торопитесь с выводами. Во-первых, физические упражнения в виде необходимой домашней деятельности принесут пользу, и вы ощутите моральное удовольствие. Во-вторых, вы гарантированно найдете много интересного. Одежду и предметы, о существовании которых давно забыли. Конечно, что-то придется выбросить, но кое-чему вы дадите новую жизнь, и это сможет занять ваше внимание на время.
Кстати, многие специалисты по фэн-шуй утверждают: чем чище и свободнее наше пространство, тем свободнее и счастливее мы себя чувствуем. Не является ли это нашей настоящей целью?
Зимние посиделки
На самом деле, тепло человеческого общения и радость от дружеских посиделок ничто не заменит. Позитивное общение с людьми может наполнить энергией не хуже спортивных уличных развлечений. Хороший кофе, глинтвейн, умело приготовленный стейк или новый авторский салат от популярного шефа, который вы попытались приготовить дома для друзей… И все это можно сопроводить собственноручно сделанными коктейлями. Да и вообще, кто сказал, что домашние вечеринки больше не в моде?Важно
Если вам не нравится мыть посуду после гостей, найдите уютное кафе, где всегда пахнет сдобой и корицей, звучит хорошая музыка, а вам улыбаются друзья за столом. Тоску как ветром унесет!