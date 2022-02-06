Прощавай, смутку! Як подолати зимову хандру

Час подумати, як подолати зимову хандру. Для цього існує немало простих, але дуже дієвих способів.

Настав лютий — один із найдепресивніших місяців у році, коли від зими вже всі втомилися, але до весни ще далеко. Свята, на які можна було перемкнути увагу, відгриміли, залишивши по собі теплі спогади, а часом і борги.

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Водночас нас атакують інформацією про ковід, тривожні валізки, військові наступи та інші жахіття, які ані оптимізму, ані гарного настрою не додають. До цих чинників додайте традиційні проблеми кінця зими — авітамінози, зниження імунітету, дефіцит сонячного світла, брак позитивних емоцій та сірий пейзаж за вікном, зітканий із брудного снігу та голих дерев — як тут не захандрити?!

Карл Густав Юнг

"Депресія подібна до пані в чорному. Якщо вона прийшла, не жени її геть, а запроси до столу, як гостю, і послухай, про що вона має намір розповісти"

Натомість джерел, з яких можна черпати позитивні емоції та гарний настрій, катастрофічно бракує. Тому вранці нам неохота вставати, вдень не хочеться працювати, а ввечері нема бажання шукати спосіб розважитися — або просто добре провести час вдома за незвичною вечерею чи цікавим фільмом. Утім найчастіше нас переслідують думки про те, щоб сховатися під ковдрою і пролежати там аж до весни. Настав час поміркувати, як подолати зимову хандру. Для цього існує чимало простих, але дуже дієвих способів.

Інформаційний детокс. Як вилікувати залежність від смартфона

[ + – ] Забути про гаджети та відволіктися від новин принаймні на вихідні цілком реально

Сьогодні цей метод боротьби з психологічним нездужанням здається фантастикою, бо більшість із нас живе у світі смартфонів, забувши про ті часи, коли з інформаційною повісткою стикалися лише раз на добу під час перегляду вечірніх теленовин. Проте за нинішніх умов вдатися до інформаційного детоксу просто необхідно.

Так, позбавитися гаджетів, які потрібні для роботи, спілкування з рідними та друзями, неможливо. Але відволіктися від новин бодай на вихідні цілком реально. Звичайно, до цього теж треба звикнути, бо ж руки постійно тягнуться до смартфона, щоб дізнатися, "а що там страшне коїться". Але в цьому разі, наприклад, можна поміняти код доступу до смартфона. Придумавши такий, який неможливо запам’ятати, віддайте записку з нескінченним рядком із літер та цифр комусь із близьких. При цьому важливо дати вказівку, щоб вам цю записку не повертали, навіть якщо ви повзатимете у них у ногах.

Так! Наша залежність від гаджетів схожа на залежність курця, тому боротися з нею потрібно аналогічним чином.

Приготування їжі. Допомагай вам Youtube

[ + – ] Перетворіть енергію фонового занепокоєння у створення кулінарних шедеврів

Наголошуємо! Не поїдання, а саме приготування. Важливо перетворити енергію фонового непокою на створення кулінарних шедеврів — за прикладом блогерів з Youtube. Ви самі не помітите, як напрактикуєтесь у приготуванні простої, смачної, а часто і корисної їжі, якою зможете тішити себе і близьких. У своїй суті приготування їжі — це медитативний процес, який потребує зосередженості та залученості. Тож у вас просто не залишиться вільної психоемоційної енергії для переймань через те, що коїться навколо. А щоб усе йшло жвавіше, увімкніть якесь кіно, яке знаєте напам’ять. Нехай улюблені герої розважать вас під час приємних занять на кухні.

До речі, якщо ви наважитеся приготувати аж цілий торт або щось таке ж складне, можете бути впевнені, що процес поглине вашу увагу, а це саме те, до чого ми прагнемо.

Лижні практики та йога на ковзанах

[ + – ] Чудовий спосіб розвантаження — розваги на свіжому повітрі, як у дитинстві

Зараз прийнято обговорювати користь від занять духовними практиками для набуття душевної рівноваги. Але мало хто згадує про те, що для старту потрібна енергія, внутрішня психологічна готовність, вільний час, а також дисципліна та послідовність, якими рідко хто може похвалитися. Крім того, для такої активності, як правило, треба купувати абонемент, який згодом може й не стати в нагоді.

Тому важливо знайти прикладну і справді корисну альтернативу цим популярним методам психологічного розслаблення. До таких можна віднести розваги на свіжому повітрі, як у дитинстві. Спробуйте встати на лижі чи ковзани, або ж знайдіть не надто круту гірку для катання на дошці чи санчатах.

Важливо

Зимовий блюз. Як уникнути пасток сезонної депресії

Багато хто з нас не вміє їздити на лижах, та й про ковзани чули лише з екранів телевізорів під час Олімпіади. Але якщо націлитися на спортивне оздоровлення розуму, можна-таки знайти лижні палиці і вирушити в снігову одіссею. Звісно, за один день і без інструктора ви навряд чи навчитеся впевнено стояти на лижах, але ж отримаєте безліч позитивних емоцій, у тому числі від падіння в кучугури снігу. Крім того, саме такі розваги допоможуть вам відірватися від смартфона і трохи впасти в дитинство.

Ковзани теж здатні принести силу-силенну позитивних емоцій, надто якщо ви наважитеся покататися просто неба. Готуйтеся зав’язувати шнурки на ковзанах! Для когось це може стати справжнім випро­буванням. Але ж фокус вашої уваги, напевно, перемкнеться з соціальних мереж. Уже потім можна взяти смартфон, але лише для того, щоб поділитися з друзями кумедними фотографіями ваших зимових пригод. Гарні емоції та заряд енергії зараз потрібні всім!

Носити одяг та аксесуари яскравих кольорів

[ + – ] Знаєте, як змінюється настрій від візуального контакту з "оптимістичними" кольорами

"Темні часи" з нами надовго. Вони починаються у листопаді і йдуть геть не раніше середини березня. Увесь цей час у наших широтах зазвичай носять темні кольори, які лише додають похмурості настрою та створюють візуальний ефект повного безпросвіту. На пострадянському просторі в холодну пору року люди традиційно носять темний одяг. По-перше, він вважається практичнішим та не таким марким, по-друге, є думка, що холод та мряка не час для модних рішень. Але ж уявіть собі: щоранку ви надягаєте на себе помаранчевий або жовтий пуховик чи малинове пальто. А може, розбавляєте чорний верхній одяг аксесуарами найяскравіших відтінків. Ми не помічаємо, як міняється настрій від візуального контакту з "оптимістичними" кольорами. В останній місяць зими за традицією на нас чекає каскад знижок у торговельних центрах. Мабуть, варто придбати собі одяг "веселого" відтінку та оцінити користь цієї поради не на один сезон.

Зробити генеральне прибирання та розвантажити простір

[ + – ] Чим чистіше та вільніше наш простір, тим вільніше та щасливіше ми себе почуваємо

Може здатися, що це звучить як глузування. І без того на душі кепсько, а тут ще й хатня праця, яка і в гарному психологічному стані не сприяє ентузіазму. Але не поспішайте з висновками. По-перше, фізичні вправи у формі необхідної хатньої діяльності принесуть користь, і ви відчуєте моральне задоволення. По-друге, ви гарантовано знайдете багато цікавого. Одяг та предмети, про існування яких давно забули. Звісно, щось доведеться викинути, але дечому ви дасте нове життя, і це зможе зайняти вашу увагу на певний час.

До речі, багато фахівців з фен-шуй стверджують: що чистіший і вільніший наш простір, то вільнішими і щасливішими ми почуваємося. То чи не є це нашою справжньою метою?

Зимові посиденьки

[ + – ] Тепло людського спілкування та радість від дружніх посиденьок не замінить ніщо

Насправді тепло людського спілкування та радість від дружніх посиденьок ніщо не замінить. Позитивне спілкування з людьми може наповнити енергією не гірше за спортивні вуличні розваги. Гарна кава, глінтвейн, вправно приготований стейк або новий авторський салат від популярного шефа, який ви спробували приготувати вдома для друзів… І все це можна супроводити власноруч зробленими коктейлями. Та й взагалі, хто сказав, що домашні вечірки більше не в моді?

Важливо

Правило номер 0: порушуй правила. Як прожити життя так, щоб наприкінці ні про що не пошкодувати

Якщо вам не до вподоби мити посуд після гостей, знайдіть затишне кафе, де завжди пахне здобою та корицею, звучить гарна музика, а вам усміхаються друзі за столом. Нудьгу як вітром звіє!