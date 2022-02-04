Почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"

Новый южнокорейский сериал "Мы все мерты" про зомби-апокалипсис в школе бьет все рекорды по просмотрам. Фильм возглавил чарты Netflix в 46 странах. В чем же причина такой популярности?

Острый сюжет сериала "Мы все мертвы"

По сюжету все происходит в обычной корейской средней школе, где учатся подростки 15-19 лет. Одну из учениц кусает зараженный неизвестным вирусом хомяк из школьной лаборатории. Учитель биологии, больше других знающий о происходящем, пытается изолировать девушку, но его обвиняют в похищении. Пострадавшую ученицу, которая превращается в зомби, увозят в больницу, но она успевает укусить школьную медсестру. Та тоже превращается в зомби, нападает на студентов, после чего вирус с бешенной скоростью захватывает буквально всю школу. Начинается зомби-эпидемия, где небольшой группе подростков, чудом сумевших не заразиться, приходится бороться за выживание в условиях отсутствия воды, еды и интернета.

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[ + – ] Официальный трейлер "Мы все мертвы"

Постепенно выясняется, откуда взялся вирус: история связана с событиями в школе, которые произошли раньше. Поэтому, чтобы собрать все воедино, придется досмотреть сериал до конца. На фоне зомби-апокалипсиса герои разбираются со школьным булингом, влюбляются, дружат, решают подростковые проблемы.

Похож на другие корейские сериалы

Сериал стартовал на платформе Netflix 28 января. В первом сезоне 12 серий. Каждая длится по часу. Сериал основан на вебтуне (цифровой комикс в Южной Кореи, который читают на смартфонах) "Сейчас в нашей школе" Джу Дон Гына. Режиссером и продюссером выступили Ли Джэ-гю и Ким Нам-су. Среди актеров зрители узнают Ли Ю-ми из "Игры в кальмара". В нашумевшем корейском сериале про жестокие игры она была Чжи Ен, игроком 240. В "Мы все мертвы" Ли Ю-ми сыграла ученицу Ли На-Ен.

[ + – ] Кадр из сериала

Сериал стилистически похож на корейские фильмы и сериалы "Королевство" (Kingdom), "Поезд в Пусан" (Train to Busan), "#Выжить" (#Alive), "Счастье" (Happiness).

Кровавые сцены и реалистичные зомби в сериале "Мы все мертвы"

В первые сутки после выхода на Netflix "Мы все мертвы" возглавил рейтинг самых просматриваемых сериалов на платформе. На IMDB он получил рейтинг 7,7 из 10, на сайте обзоров Rotten Tomatoes сериал одобрили 79% пользователей.

[ + – ] Кадр из сериала

[ + – ] Кадр из сериала

[ + – ] Кадр из сериала

Зрители отмечают, что больше всего в сериале про зомби им нравятся зрелищные сцены схваток — реалистичные и особенно жестокие. А также социальная проблематика, которая придает драматичность обычному хоррору.

"Может быть, сериал и не предлагает ничего нового в сфере зомби-бойни, кроме своей жестокой и безжалостной природы, но иногда этого достаточно, чтобы показать леденящий душу ужас выживания", — отмечает один из пользователей IMDB.

Зрители также указывают на ряд недостатков: затянутость сюжета, плоские характеры и нелогичные поступки героев. Тем не менее все это нивелирует остросюжетная линия и очень реалистичными зомби, которые разрывают своих жертв на куски, забрызгивая все вокруг кровью.

Как писал ранее Фокус, новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" стал популярнее "Игры в кальмара".

Также в Netflix подтвердили, что планируют снимать второй сезон "Игры в кальмара" и пообещали, что это будет "нечто большее чем просто сериал".