Чому всі дивляться південнокорейський серіал "Ми всі мертві"

Новий південнокорейський серіал "Ми всі мерті" про зомбі-апокаліпсис у школі б'є рекорди з переглядів. Фільм очолив чарти Netflix у 46 країнах. У чому причина такої популярності?

Гострий сюжет серіалу "Ми усі мертві"

За сюжетом усе відбувається у звичайній корейській середній школі, де навчаються підлітки 15-19 років. Одну з учениць кусає заражений невідомим вірусом хом'як зі шкільної лабораторії. Вчитель біології, який більше за інших знає про те, що відбувається, намагається ізолювати дівчину, але його звинувачують у викраденні. Постраждалу ученицю, яка перетворюється на зомбі, відвозять до лікарні, але вона встигає вкусити шкільну медсестру. Та теж перетворюється на зомбі, нападає на студентів, після чого вірус із шаленою швидкістю захоплює буквально всю школу. Починається зомбі-епідемія, де невеликій групі підлітків, які дивом зуміли не заразитися, доводиться боротися за виживання в умовах відсутності води, їжі й інтернету.

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[ + – ] Офіційний трейлер "Ми всі мертві"

Поступово з'ясовується, звідки взявся вірус: історія пов'язана з подіями у школі, що сталися раніше. Тому, щоб зібрати все докупи, доведеться доглянути серіал до кінця. На тлі зомбі-апокаліпсису герої знаються на шкільному булінгу, закохуються, дружать, вирішують підліткові проблеми.

Схожий на інші корейські серіали

Серіал розпочався на платформі Netflix 28 січня. У першому сезоні 12 серій. Кожна триває годину. Серіал заснований на вебтуні (цифровий комікс у Південній Кореї, який читають на смартфонах) "Зараз у нашій школі" Джу Дон Гіна. Режисером і продюсером виступили Лі Дже-гю та Кім Нам-су. Серед акторів глядачі впізнають Лі Ю-мі з "Гри в кальмара". У гучному корейському серіалі про жорстокі ігри вона була Чжи Ен, гравцем 240. У "Ми всі мертві" Лі Ю-мі зіграла ученицю Лі На-Єн.

[ + – ] Кадр із серіалу

Серіал стилістично схожий на корейські фільми та серіали "Королівство" (Kingdom), "Поїзд до Пусану" (Train to Busan), "#Вижити" (#Alive), "Щастя" (Happiness).

Криваві сцени та реалістичні зомбі в серіалі "Ми всі мертві"

У першу добу після виходу на Netflix "Ми всі мертві" очолив рейтинг найсерйозніших серіалів на платформі. На IMDB він отримав рейтинг 7,7 із 10, на сайті оглядів Rotten Tomatoes серіал схвалили 79% користувачів.

[ + – ] Кадр із серіалу

[ + – ] Кадр із серіалу

[ + – ] Кадр із серіалу

Глядачі відзначають, що найбільше в серіалі для зомбі їм подобаються видовищні сцени сутичок — реалістичні й особливо жорстокі. А також соціальна проблематика, яка надає драматичності звичайному хорору.

"Можливо, серіал і не пропонує нічого нового у сфері зомбі-бійні, крім своєї жорстокої та безжальної природи, але іноді цього достатньо, щоб показати жахіття виживання, що леденить душу", — зазначає один із користувачів IMDB.

Глядачі також вказують на низку недоліків: затягнутість сюжету, плоскі характери та нелогічні вчинки героїв. Проте все це нівелює гостросюжетна лінія та дуже реалістичні зомбі, які розривають своїх жертв на шматки, забризкуючи все навколо кров'ю.

Як писав раніше Фокус, новий південнокорейський серіал "Ми всі мертві" став популярнішим за "Гру в кальмара".

Також у Netflix підтвердили, що планують знімати другий сезон "Гри в кальмара" та пообіцяли, що це буде "щось більше, ніж просто серіал".