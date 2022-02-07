Может носить одну пару обуви 10 лет. Что мы знаем о Елизавете II

6 февраля исполнилось ровно 70 лет, как королева Великобритании Елизавета II взошла на престол. Вспоминаем самые интересные факты из жизни монарха: ее секреты, хобби, фобии

Прозвища Елизаветы II

В детстве у королевы Великобритании Елизаветы II были всевозможные прозвища. Как пишет nytimes, Ее Величество называли Лилибет, Лизбет, Лил. В тринадцать лет наследница британского престола научилась произносить свое полное имя, и с того момента отзывалась только на него. При этом ее супруг, принц Филипп, в молодости придумывал жене всевозможными ласковые прозвища, среди которых "Капуста" и "Сосиска".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

День рождения Елизаветы II

Королева Елизавета родилась 21 мая, но торжественные мероприятия по случаю ее дня рождения принято проводить не раньше середины мая — чтобы погода располагала.

Гардеробный этикет королевы

На публичные мероприятия королева Великобритании всегда надевает хлопковые перчатки из мастерской Cornelia James Ltd в Сассексе. По этикету во время приветственного рукопожатия гостям достаточно слегка коснуться руки монарха.

Еще одна особенность королевского гардероба — шляпы в тон платьев. С 2014 года головные уборы для Елизаветы II шьют в семейной мастерской Рейчел Тревор-Морган. Они умеют красить шляпы точно в тон платья.

[ + – ] Особенность королевского гардероба — шляпы в тон платьев Фото: The Royal Family/Twitter

С 1958 года королева носит сумки английской марки Launer, модели Diva и Traviata всех цветов радуги.

Обувь дворец заказывает для королевы в Anello & Davide — пара туфель стоит около тысячи фунтов. После покупки обувь разнашивает стилист Ее Величества и подруга Анджела Келли. Елизавета II очень консервативна в вопросах гардероба. Удобные туфли может не снимать десятки лет, лишь иногда меняя набойки.

[ + – ] С 1958 года королева носит сумки английской марки Launer Фото: Getty Images

Резиновые сапоги ко двору поставляет фирма Hunter. Куртки для прогулок по королевским угодьям в холодную погоду — Barbour, а легкие плащи — Daks.

Что в сумке у Елизаветы II

В сумке королевы нет ни кошелька, ни паспорта. Зато там лежит помада Elizabeth Arden цвета Red Door Red, крем для рук Clarins, фотографии родственников и брелки-шармы в виде собачек и лошадок, которые ей на счастье подарили дети: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Тайные знаки для общения королевы

Королева любит условные сигналы, которые позволяют сообщить фрейлинам, что ей наскучил званный обед или общение с гостями. Когда Ее Величеству хочется уйти с мероприятия, она ставит сумку на стол. Если надоело с кем-то говорить — перекладывает сумку из руки в руку или опускает ее на пол.

Хобби Елизаветы II

Елизавета II обожает охоту. В двенадцать лет она застрелила своего первого благородного оленя, последнего — в 1983 году, после чего забросила эту "забаву" и отдала предпочтения стрельбе по рябчикам.

Среди других хобби королевы — верховая езда. Ее Величество уверенно сидит в седле с трех лет. В своем нынешнем почтенном возрасте она продолжает ездить верхом и каждый год посещает скачки Royal Ascot.

[ + – ] Верховая езда - любимое хобби Елизаветы II Фото: Getty Images

Также королева увлекается голубиными гонками и держит своих птиц в Сандрингеме.

Долгое время Елизавета II собирала марки: ей принадлежит коллекция из 300 заполненных альбомов и 200 коробок, которые хранятся в Сент-Джеймсском дворце. Стоимость некоторых королевских марок достигает двух миллионов фунтов.

Страхи и фобии Елизаветы II

Королева боится пятнышек на листьях растений, поэтому заходит в английский сад только по служебной необходимости. Она не переносит излишнюю сентиментальность, из-за чего у королевы с самого начала не заладились отношения с невесткой, принцессой Дианой. Однажды принцесса Диана вскрикнула, увидев задушенного королевским корги крота, после чего Елизавета II каждый раз, когда невестка приезжала в гости, иронично предлагала той отправиться на кротовую охоту.

[ + – ] Корги не всегда были любимой породой Елизаветы II

Королевские корги

Знаменитые королевские корги не всегда были любимыми собаками Ее Величества. Когда-то ей нравились лерчеры и уиппеты. Но в шестидесятые специалисты по "ребрендингу" королевской семьи посоветовали завести очаровательных корги, которые помогут создать правильный имидж. С тех пор собаки спят с королевой в постели, кусаются и всячески не дают ей заскучать. Однажды Ее Величеству даже пришлось понизить в должности лакея за то, что тот поил разбалованных корги виски.

Замки Елизаветы II

Официальная резиденция Елизаветы II — Букингемский дворец. Виндзор — любимая вотчина королевы в Беркшире. Одну неделю в году Ее Величество обязана жить в Эдинбурге в замке Холирудхаус и устраивать там приемы на восемь тысяч гостей, чтобы напомнить всем, что ее супруг — герцог Эдинбургский.

Рождественские каникулы королева проводит на даче Сандрингем в Норфолке. Ее имение производит на продажу восемь видов яблочного сока, здесь хранят коллекцию древних королевских автомобилей, а также и проводят голубиные гонки.

Некоторые королевские поместья открыты для туристов. Так с середины апреля до конца июля можно посетить шотландский замок Балморал и даже некоторое время пожить в коттеджах на его территории. Можно поехать в Уэльс и пожить в домике принца Уэльского Чарльза. Букингемский дворец тоже принимает гостей. В него можно попасть с гидом, который покажет парадные залы и актуальные выставки.

Как писал ранее Фокус, Елизавета II сообщила, что после ее смерти супруга принца Чарльза Камилла станет королевой.