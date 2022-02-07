Може носити пару взуття 10 років. Що ми знаємо про Єлизавету II

6 лютого виповнилося рівно 70 років, як королева Великої Британії Єлизавета II зійшла на престол. Згадуємо найцікавіші факти з життя монарха: її секрети, хобі, фобії

Прізвисько Єлизавети II

У дитинстві в королеви Великобританії Єлизавети II були різні прізвиська. Як пише nytimes, Її Величність називали Лілібет, Лізбет, Ліл. У тринадцять років спадкоємиця британського престолу навчилася вимовляти своє повне ім'я, і з того моменту відгукувалася лише на нього. При цьому її чоловік, принц Філіп, у молодості вигадував дружині всілякими ласкаві прізвиська, серед яких "Капуста" та "Сосиска".

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День народження Єлизавети II

Королева Єлизавета народилася 21 травня, але урочисті заходи з нагоди її дня народження заведено проводити не раніше середини травня, щоб погода дозволяла.

Гардеробний етикет королеви

На публічні заходи королева Великобританії завжди надягає бавовняні рукавички з майстерні Cornelia James Ltd у Сассексі. За етикетом під час вітального рукостискання гостям досить злегка торкнутися руки монарха.

Ще одна особливість королівського гардероба — капелюхи в тон суконь. З 2014 року головні убори для Єлизавети II шиють у сімейній майстерні Рейчел Тревор-Морган. Вони вміють фарбувати капелюхи в тон сукні.

[ + – ] Особливість королівського гардеробу — капелюхи в тон суконь Фото: The Royal Family/Twitter

З 1958 року королева носить сумки англійської марки Launer, моделі Diva та Traviata всіх кольорів веселки.

Взуття палац замовляє для королеви в Anello & Davide — пара туфель коштує близько тисячі фунтів. Після покупки взуття розношує стиліст Її Величності та подруга Анджела Келлі. Єлизавета II дуже консервативна в питаннях гардеробу. Зручні туфлі може не знімати десятки років, лише іноді змінюючи каблуки.

[ + – ] З 1958 року королева носить сумки англійської марки Launer Фото: Getty Images

Гумові чоботи до двору постачає фірма Hunter. Куртки для прогулянок королівськими угіддями в холодну погоду — Barbour, а легкі плащі — Daks.

Що в сумці в Єлизавети II

У сумці королеви немає ні гаманця, ні паспорта. Зате там лежить помада Elizabeth Arden кольору Red Door Red, крем для рук Clarins, фотографії родичів та брелоки-шарми у вигляді собачок та коників, які їй на щастя подарували діти: Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард.

Таємні знаки для спілкування королеви

Королева любить умовні сигнали, які дозволяють повідомити фрейлін, що їй набрид званий обід або спілкування з гостями. Коли Її Величності хочеться піти з заходу, вона ставить сумку на стіл. Якщо набридло з кимось говорити – перекладає сумку з руки в руку чи опускає її на підлогу.

Хобі Єлизавети II

Єлизавета II любить полювання. У дванадцять років вона застрелила свого першого благородного оленя, останнього — в 1983 році, після чого закинула цю "забаву" і віддала перевагу стрільбі по рябчиках.

Серед інших хобі королеви – верхова їзда. Її Величність впевнено сидить у сідлі з трьох років. У своєму нинішньому поважному віці вона продовжує їздити верхи й щороку відвідує перегони Royal Ascot.

[ + – ] Верхова їзда – улюблене хобі Єлизавети II Фото: Getty Images

Також королева захоплюється голубиними перегонами та тримає своїх птахів у Сандрінгемі.

Довгий час Єлизавета II збирала марки: їй належить колекція із 300 заповнених альбомів та 200 коробок, які зберігаються у Сент-Джеймському палаці. Вартість деяких королівських марок сягає двох мільйонів фунтів.

Страхи та фобії Єлизавети II

Королева боїться цяток на листі рослин, тому заходить до англійського саду лише за службовою потребою. Вона не переносить зайву сентиментальність, через що в королеви з самого початку не склалися стосунки з невісткою, принцесою Діаною. Одного разу принцеса Діана скрикнула, побачивши крота, якого задушив королівський коргі, після чого Єлизавета II щоразу, коли невістка приїжджала в гості, іронічно пропонувала тій вирушити на кротове полювання.

[ + – ] Коргі не завжди були улюбленою породою Єлизавети ІІ.

Королівські коргі

Знамениті королівські коргі не завжди були улюбленими собаками Її Величності. Колись їй подобалися лерчери та уіпети. Але в шістдесяті фахівці з "ребрендингу" королівської сім'ї порадили завести чарівних коргі, які допоможуть створити правильний імідж. Відтоді собаки сплять з королевою в ліжку, кусаються і всіляко не дають їй нудьгувати. Якось Її Величності навіть довелося понизити на посаді лакея за те, що той поїв розбалуваних коргі віскі.

Замки Єлизавети II

Офіційна резиденція Єлизавети II – Букінгемський палац. Віндзор — улюблена батьківщина королеви в Беркширі. Один тиждень на рік Її Величність зобов'язана жити в Единбурзі в замку Холірудхаус і влаштовувати там прийоми на вісім тисяч гостей, щоб нагадати всім, що її чоловік — герцог Единбурзький.

Різдвяні канікули королева проводить на дачі Сандрінгем у Норфолку. Її маєток виробляє на продаж вісім видів яблучного соку, тут зберігають колекцію стародавніх королівських автомобілів, а також проводять голубині перегони.

Деякі королівські маєтки відкриті для туристів. Так, з середини квітня до кінця липня можна відвідати шотландський замок Балморал і навіть деякий час пожити в котеджах на його території. Можна поїхати до Уельсу і пожити в будиночку принца Уельського Чарльза. Букінгемський палац також приймає гостей. До нього можна потрапити з гідом, який покаже парадні зали та актуальні виставки.

Як писав раніше Фокус, Єлизавета II повідомила, що після її смерті дружина принца Чарльза Камілла стане королевою.