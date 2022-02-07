Букингемский дворец представил новый портрет Елизаветы II к Платиновому юбилею

Снимок преисполнен символизма и посвящен памяти родителей королевы, а также ее рекордному служению нации.

6 февраля исполнилось 70 лет с того дня, как Елизавета II cтала королевой Великобритании после смерти своего отца, короля Георга VI. По этому поводу в стране стартовали мероприятия по случаю Платинового юбилея монарха, являющегося самым долгоправящим в истории государства. В связи с датой Букингемский дворец представил новый официальный портрет 95-летней королевы.

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Изображение монарха преисполнено символизма и уважения к своим предкам. Так, она позирует в обшитом деревянными панелями салуне в Сандрингеме, сидя за столом, на котором стоит ее знаменитый красный чемоданчик с документами. Его она открывала и работала с бумагами на протяжении всех семи десятилетий своего служения стране. За этот период Елизавета заслужила признание, как самый принципиальный монарх, а также гарантия стабильности.

На королеве – элегантное светло-зеленое платье от дизайнера Анджелы Келли и неизменное ожерелье из жемчуга. Наряд украшают две бриллиантовые броши в виде листьев плюща, подаренные ей королевой-матерью на ее 21-й день рождения в апреле 1944 года.

Рядом с Елизаветой II стоит портрет ее отца, сделанный в 1948 году, где Георг VI изображен с корги.

Королева обсуждает свои документы с сэром Эдвардом Янгом, который был ее личным секретарем с 2017 года. Он показывает ей программу мероприятий церемонии, на которой в конце 2021 года монарх получила премию Рут Бейдер Гинзбург "Женщины-лидеры".

[ + – ] Королева и ее легендарный красный кейс

Награда была принята от ее имени послом Великобритании в Соединенных Штатах дамой Карен Пирс, а программа была подписана присутствовавшими высокопоставленными лицами и включает комментарий президента Джо Байдена.

Королева проводит свою историческую годовщину в частном порядке в своем поместье в Норфолке.

"Это день, даже спустя 70 лет, я все еще помню как смерть моего отца… так и начало моего правления", – сказала она.

На момент смерти короля тогдашняя принцесса Елизавета находилась в Кении с принцем Филиппом в поездке по Содружеству. Они провели ночь в Treetops, отдаленном отеле, куда можно было подняться по лестнице, где наблюдали за дикой природой и фотографировали восход солнца.

Она и не подозревала, что в одночасье стала королевой, и когда через несколько часов ее муж сообщил ей эту новость, немедленно приготовилась вернуться в Лондон, где на следующий день была официально провозглашена монархом.

Свой юбилей на троне королева встречает в статусе вдовы, всего через 10 месяцев после смерти своего 99-летнего мужа, принца Филиппа.

"Мне повезло, что я получила постоянную и любящую поддержку моей семьи. Я была благословлена тем, что в лице принца Филиппа у меня был партнер, готовый выполнять роль супруга и бескорыстно идти на связанные с этим жертвы", – отметила королева в своем обращении.

Напомним, Елизавета II сообщила, что после ее смерти жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз станет королевой-консортом, а ее сын – королем. Многие британцы были разочарованы подобным решением, поскольку искренне верили, что новым монархом станет принц Уильям.

Основные мероприятия по случаю Платинового юбилея запланированы в Великобритании на 2 июня, день, когда состоялась коронация Елизаветы II. Они продлятся четыре дня.