Букінгемський палац представив новий портрет Єлизавети II до Платинового ювілею

Знімок сповнений символізму та присвячений пам'яті батьків королеви, а також її рекордному служінню нації.

6 лютого виповнилося 70 років із того дня, як Єлизавета II стала королевою Великобританії після смерті свого батька, короля Георга VI. З цього приводу в країні стартували заходи з нагоди Платинового ювілею монарха, що є найдовшим в історії держави. У зв'язку з датою Букінгемський палац представив новий офіційний портрет 95-річної королеви.

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Зображення монарха сповнене символізму та поваги до своїх предків. Так, вона позує в обшитому дерев'яними панелями салуні в Сандрінгемі, сидячи за столом, на якому стоїть її знаменита червона валізка з документами. Її вона відкривала та працювала з паперами протягом усіх семи десятиліть свого служіння країні. За цей період Єлизавета заслужила визнання як найважливіший монарх, а також гарантія стабільності.

На королеві – елегантна світло-зелена сукня від дизайнера Анджели Келлі та незмінне намисто з перлів. Вбрання прикрашають дві діамантові брошки у вигляді листя плюща, подаровані їй королевою-матір'ю на її 21-й день народження у квітні 1944 року.

Поруч із Єлизаветою II стоїть портрет її батька, зроблений у 1948 році, де Георг VI зображений із коргі.

Королева обговорює свої документи із сером Едвардом Янгом, який був її особистим секретарем із 2017 року. Він показує їй програму заходів церемонії, де наприкінці 2021 року монарх отримала премію Рут Бейдер Гінзбург "Жінки-лідери".

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Нагорода була прийнята від її імені послом Великобританії в Сполучених Штатах жінкою Карен Пірс, а програма була підписана високопоставленими особами та включає коментар президента Джо Байдена.

Королева проводить свою історичну річницю приватно у своєму маєтку в Норфолку.

"Цей день, навіть через 70 років, я все ще пам'ятаю як смерть мого батька... так і початок мого правління", — сказала вона.

На момент смерті короля тодішня принцеса Єлизавета перебувала в Кенії з принцом Філіпом у поїздці по Співдружності. Вони провели ніч у Treetops, віддаленому готелі, куди можна було піднятися сходами, де спостерігали за дикою природою та фотографували схід сонця.

Вона й не підозрювала, що відразу стала королевою, і коли через кілька годин її чоловік повідомив їй цю новину, негайно приготувалася повернутися до Лондона, де наступного дня була офіційно проголошена монархом.

Свій ювілей на троні королева зустрічає у статусі вдови, лише через 10 місяців після смерті свого 99-річного чоловіка, принца Філіпа.

"Мені пощастило, що я отримала постійну та люблячу підтримку моєї сім'ї. Я була благословлена тим, що в особі принца Філіпа в мене був партнер, готовий виконувати роль чоловіка та безкорисливо йти на жертви, пов'язані з цим", — зазначила королева у своєму зверненні.

Нагадаємо, Єлизавета II повідомила, що після її смерті дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз стане королевою-консортом, а її син – королем. Багато британців були розчаровані таким рішенням, оскільки щиро вірили, що новим монархом стане принц Вільям.

Основні заходи з нагоди Платинового ювілею заплановані у Великій Британії на 2 червня, день, коли відбулася коронація Єлизавети II. Вони триватимуть чотири дні.