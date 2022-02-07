Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Елизавету II

Инсайдеры полагают, что герцоги Сассекские могли обидеться на решение монарха сделать Камиллу королевой

Вчера, 6 февраля, королева Великобритании отпраздновала 70-летие, или платиновый юбилей своего правления. Ее поздравили публично все члены королевской семьи, и даже коллеги монархи других стран, но не ее внук принц Гарри с женой, Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.

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Поклонники и подданные королевы сочли, что Гарри и Меган Маркл специально проигнорировали праздник, чтобы продемонстрировать, насколько они далеки от королевского двора.

Но некоторые посчитали, что поздравления королева могла получить в более интимной обстановке: например, принц Гарри мог поздравить бабушку с юбилеем по видеосвязи. Тем более, что в последнее время он часто связывается с отцом, наследным принцем Чарльзом именно так.

И ранее герцоги Сассекские отказались от соцсетей для того, чтобы уменьшить градус внимания к своей семье. Теперь все официальные сообщения и снимки появляются только на сайте их фонда Archewell

Впрочем, инсайдеры и королевские журналисты вроде Ингрид Сьюард, предположили, что герцоги Сассекские могли обидеться на решение Елизаветы сделать Камиллу, вторую жену Чарльза, королевой, когда он займет престол.

Тем более, что в своей биографии, принц Гарри, судя по слухам, отзывается о Камилле не слишком лестно. Впрочем, пока это только слухи, мемуары принца еще не увидели свет.

Ранее стало известно, что принц Гарри с семьей не приедет в Великобританию, чтобы лично поздравить бабушку с юбилеем. По слухам, королевская семья опасалась, что Меган Маркл "устроит шоу", но при этом все члены семьи, а особенно принц Чарльз хотели бы лично познакомиться с малышкой Лилибет, младшей дочерью принца Гарри, которая родилась в США и еще ни разу не встречалась со своими британскими родственниками.

Напомним, уже известно, что на коронацию принца Чарльза Камилла наденет знаменитую Корону королевы Елизаветы, или Корону королевы-матери, украшенную драгоценным бриллиантом Кохинур – пожалуй, самым знаменитым алмазом в мире.