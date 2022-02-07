Стало відомо, чому принц Гаррі та Меган Маркл не привітали Єлизавету II

Інсайдери вважають, що герцоги Сассекські могли образитися на рішення монарха зробити Каміллу королевою

Учора, 6 лютого, королева Великої Британії відсвяткувала 70-річчя або платиновий ювілей свого правління. Її привітали публічно всі члени королівської сім'ї, і навіть колеги-монархи інших країн, але не її онук принц Гаррі з дружиною Меган Маркл. Про це пише The Sun.

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Шанувальники та піддані королеви вважали, що Гаррі та Меган Маркл спеціально проігнорували свято, щоб продемонструвати, наскільки вони далекі від королівського двору.

Але деякі вирішили, що вітання королева могла отримати в інтимнішій обстановці: наприклад, принц Гаррі міг привітати бабусю з ювілеєм по відеозв'язку. Тим більше, що останнім часом він часто зв'язується з батьком, спадкоємцем принцом Чарльзом, саме так.

І раніше герцоги Сассекські відмовилися від соцмереж для того, щоб зменшити градус уваги до своєї родини. Тепер усі офіційні повідомлення та знімки з'являються лише на сайті їхнього фонду Archewell.

Утім, інсайдери та королівські журналісти на кшталт Інгрід Сьюард припустили, що герцоги Сассекські могли образитися на рішення Єлизавети зробити Каміллу, другу дружину Чарльза, королевою, коли він займе престол.

Тим більше, що у своїй біографії, принц Гаррі, судячи з чуток, відгукується про Каміллу не дуже втішно. Утім, поки що це тільки чутки, мемуари принца ще не побачили світ.

Раніше стало відомо, що принц Гаррі із сім'єю не приїде до Великої Британії, щоб особисто привітати бабусю з ювілеєм. За чутками, королівська сім'я побоювалася, що Меган Маркл "влаштує шоу", але при цьому всі члени сім'ї, а особливо принц Чарльз, хотіли б особисто познайомитися з малечею Лілібет, молодшою дочкою принца Гаррі, яка народилася в США та ще жодного разу не зустрічалася зі своїми англійськими родичами.

Нагадаємо, вже відомо, що на коронацію принца Чарльза Камілла одягне знамениту Корону королеви Єлизавети, або Корону королеви-матері, прикрашену дорогоцінним діамантом Кохінур — мабуть, найзнаменитішим алмазом у світі.