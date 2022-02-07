Певица МакSим рассказала об отношениях с абьюзером

По словам артистки, сейчас ее жизнь заиграла новыми красками.

Накануне 38-летняя российская певица Марина Максимова (МакSим) рассказала о расставании со своим возлюбленным. Об этом она отметила в своем Instagram для более миллиона подписчиков.

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Как оказалось, бывший бойфренд артистки совсем не ценил и унижал ее.

А МакSим раньше даже не раскрывала имя своего обидчика, не только все подробности унижений.

[ + – ] Публикация Марины Максимовой, в которой она рассказала о жизни после абьюзивных отношений.

"Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", — призналась Марина Максимова в соцсети.

В комментариях подписчики артистки поддержали ее теплыми словами. "Вот доказательство, что и такую шикарную женщину можно заабьюзить", "Твои песни очень дороги для нас, ведь каждый раз ты спасала нас ими, герой!", "никого не слушай! ты красавица! и песни твои я слушаю много лет, хоть я 30-летний мужчина", — пишут поклонники Марины в комментариях под публикацией.

[ + – ] Певица МакSим о жизни после смерти.

Напомним, летом 2021 года Марина Максимова тяжело перенесла заболевание коронавирусом. Женщину вводили в искусственную кому на несколько недель, однако впоследствии она пришла в себя и продолжает возвращаться к нормальной жизни.

Также Фокус писал о том, что МакSим может понадобиться пересадка легкого.