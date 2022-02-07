Співачка МакSим розповіла про стосунки з аб'юзером

За словами артистки, зараз її життя заграло новими фарбами.

Напередодні 38-річна російська співачка Марина Максимова (МакSим) розповіла про розставання зі своїм коханим. Про це вона зазначила у своєму Instagram для понад мільйона підписників.

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Як виявилося, колишній бойфренд артистки зовсім не цінував та принижував її.

А МакSим раніше навіть не розкривала ім'я свого кривдника, не те що всіх подробиць принижень.

[ + – ] Публікація Марини Максимової, у якій вона розповіла про життя після аб'юзивних стосунків.

"Причина моїх часом неправдивих фотографій — багаторічні стосунки, де манікюр не того кольору, ніс як у Баби-Яги і очі як у відьми. Поведінка (не можна приймати квіти від інших) і пісні рівно нічого не вартують. Тепер добре просто бути мамою, коханою, доброю та завжди потрібною", — зізналася Марина Максимова в соцмережі.

У коментарях підписники артистки підтримали її теплими словами. "Ось доказ, що і таку шикарну жінку можна зааб'юзити", "Твої пісні дуже дорогі для нас, адже щоразу ти рятувала нас ними, герой!", "нікого не слухай! ти красуня! і пісні твої я слухаю багато років, хоч я 30-річний чоловік", — пишуть прихильники Марини в коментарях під публікацією.

[ + – ] Співачка МакSим про життя після смерті.

Нагадаємо, влітку 2021 року Марина Максимова важко перенесла захворювання на коронавірус. Жінку вводили в штучну кому на кілька тижнів, проте згодом вона отямилася та продовжує повертатися до нормального життя.

Також Фокус писав про те, що МакSим може знадобитися пересадка легені.