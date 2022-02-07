Премьер-министр Великобритании недоволен новой книгой о его отношениях с супругой

В Великобритании совсем скоро выйдет новая книга бизнесмена лорда Эшкрофта ""Первая леди": интриги при дворе Кэрри и Бориса Джонсона" о "неравных" отношениях премьер-министра Бориса Джонсона и его супруги. Эта новость сильно не нравится премьеру, который считает, что книга написана для того, чтобы унизить и дискредитировать его

Как стало известно Daily Mail, автор новой книги "Первая леди" об отношениях 57-летнего британского премьер-министра Бориса Джонсона и его супруги 33-летней Кэрри Симондс лорд Экшрофт утверждает, что политик находится под сильным влиянием своей второй половинки и выглядит жутко одиноким в кругу ее друзей. "Она его просто загипнотизировала. Он — одинокая фигура, окруженная друзьями Кэрри, многие из которых заняли значимые посты в его команде", — пишет Эшкрофт.

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По информации инсайдеров издания, премьер Джонсон сильно разозлился, когда узнал, что в скором времени книга появиться в продаже, а его супруга Симондс назвала написанное "жестокими голословными обвинениями". По словам представителя премьер-министра, тот считает, что "Первая леди" содержит сфабрикованную информацию и создана, чтобы унизить и дискредитировать его. По поводу утверждений о том, что мистер Джонсон недоволен своими отношениями, его пресс-секретарь отметил, что это "преднамеренно оскорбительная клевета, далекая от реальности". И на самом деле у мистера и миссис Джонсон очень близкие эмоциональные отношения.

По информации издания, скорее всего наиболее неприятным эпизодом книги политик счел пересказ его разговора с помощниками. Якобы премьер-министр жаловался на свою жизнь с супругой и просил сделать все, чтобы та стала сносной. "Не делайте ничего, что могло бы заставить ее мучить меня, когда я вернусь домой. Вы должны мне помочь. Моя жизнь дома — жалкое зрелище. Вы должны найти способ сделать так, чтобы я мог это выносить", — передает слова Джонсона Daily Mail.

Как писал ранее Фокус, Борис Джонсон и Кэрри Симондс тайно поженились в мае прошлого года. У пары двое детей — двухгодовалый Уилфред и дочка, которая родилась в декабре 2021-го. Имя девочки пока неизвестно широкой общественности.