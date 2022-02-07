Прем'єр-міністр Великобританії незадоволений новою книгою про його стосунки з дружиною

У Великобританії незабаром вийде нова книга бізнесмена лорда Ешкрофта "Перша леді": інтриги при дворі Керрі та Бориса Джонсона про "нерівні" стосунки прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його дружини. Ця новина сильно не подобається прем'єру, який вважає, що книга написана для того, щоб принизити та дискредитувати його.

Як стало відомо Daily Mail, автор нової книги "Перша леді" про стосунки 57-річного британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його дружини, 33-річної Керрі Саймондс лорд Екшрофт стверджує, що політик перебуває під сильним впливом своєї другої половинки і виглядає дуже самотнім у колі її друзів. "Вона його просто загіпнотизувала. Він — самотня постать, оточена друзями Керрі, багато з яких зайняли значні посади в його команді", — пише Ешкрофт.

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За інформацією інсайдерів видання, прем'єр Джонсон сильно розлютився, коли дізнався, що незабаром книга з'явиться у продажу, а його дружина Саймондс назвала написане "жорстокими голослівними звинуваченнями". За словами представника прем'єр-міністра, той вважає, що "Перша леді" містить сфабриковану інформацію та створена, щоб принизити та дискредитувати його. З приводу тверджень про те, що містер Джонсон незадоволений своїми стосунками, його прес-секретар зазначив, що це "навмисно образливий наклеп, далекий від реальності". І насправді в містера та місіс Джонсон дуже близькі емоційні стосунки.

За інформацією видання, швидше за все, найбільш неприємним епізодом книги політик вважав переказ його розмови з помічниками. Нібито прем'єр-міністр скаржився на своє життя з дружиною і просив зробити все, щоб вона стала терпимою. "Не робіть нічого, що могло б змусити її мучити мене, коли я повернуся додому. Ви повинні мені допомогти. Моє життя вдома — жалюгідне видовище. Ви повинні знайти спосіб зробити так, щоб я міг це виносити", — передає слова Джонсона Daily Mail.

Як писав раніше Фокус, Борис Джонсон та Керрі Саймондс таємно одружилися у травні минулого року. У пари двоє дітей — дворічний Вілфред та донька, яка народилася у грудні 2021-го. Ім'я дівчинки поки що невідоме широкому загалу.