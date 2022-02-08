Кайю Гербер заметили на свидании с новым возлюбленным (фото)

Пара не впервые попадает в объективы папарацци.

У 20-летней американской модели Кайи Гербер активно развиваются новые романтические отношения. Накануне пару заметили в Западном Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

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Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд и ее возлюбленный, 30-летний американский актер Остин Батлер гуляли по парку Tree People с собакой парня.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер в Западном Голливуде.

На 20-летней модели был синий топ, куртка и чёрные леггинсы. Волосы Кайи были распущены.

Ее спутник Остин, бывший бойфренд Лили-Роуз Депп, выбрал для прогулки футболку и спортивные штаны. На обоих были черные солнцезащитные очки.

Напомним, влюбленную пару ранее уже ловили папарацци за прогулкой, когда Кайя и Остин выгуливали собаку модели в Лос-Анджелесе. Они мило обнимались и беседовали.

Ранее Фокус писал о развитии новых отношений Кайи Гербер и ее бывшего возлюбленного, 24-летнего австралийского актера Джейкоба Элорди, с которым они разошлись в ноябре 2021 года после года романтических отношений. Пару считали одной из самых гармоничных в мире шоубиза.