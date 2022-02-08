Кайю Гербер помітили на побаченні з її новим коханим (фото)

Пара не вперше потрапляє в об'єктиви папараці.

У 20-річної американської моделі Кайї Гербер активно розвиваються нові романтичні стосунки. Напередодні пару помітили в Західному Голлівуді. Про це повідомляє Daily Mail.

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Донька Сінді Кроуфорд та її коханий, 30-річний американський актор Остін Батлер, гуляли по парку Tree People із собакою хлопця.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер у Західному Голлівуді.

На 20-річній моделі був синій топ, куртка та чорні легінси. Волосся Кайї було розпущене.

Її супутник Остін, колишній Лілі-Роуз Депп, вибрав для прогулянки футболку та спортивні штани. На обох були чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, закохану пару раніше вже ловили папараці за прогулянкою, коли Кайя та Остін вигулювали собаку моделі в Лос-Анджелесі. Вони мило обіймалися та розмовляли.

Раніше Фокус писав про розвиток нових відносин Кайї Гербер та її колишнього коханого, 24-річного австралійського актора Джейкоба Елорді, з яким вони розійшлися в листопаді 2021 року після року романтичних стосунків. Пару вважали однією з найгармонійніших у світі шоубізу.