День святого Валентина 2022. Топ-5 лучших рецептов блюд для идеального ужина

Эти блюда станут настоящим украшением стола.

14 февраля отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. К этому празднику те, чьи сердца заняты, стараются порадовать свои возлюбленных оригинальными и милыми подарками, сюрпризами и даже собственноручно приготовленным ужином. Фокус собрал несколько рецептов, которые помогут сделать этот праздник незабываемым.

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Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

Очищенные вареные креветки – 12-16 штук;

Авокадо – 1 штука;

Помидоры черри – 4-6 штук;

Салат романно – 1 пучок;

Зелень – 4 гр;

Чеснок – 1 зубчик;

Лимонный сок – 1 ст. л;

Соль и молотый черный перец по вкусу;

Оливковое масло – 3 ст. л.

Зелень измельчить (это может быть кинза, руккола, петрушка, укроп и т.п), выдавить чеснок, все перемешать хорошо, добавив сок лимона и оливковое масло.

Салатные листья, авокадо, нарезанный кубиками, помидоры черри (можно взять и обычный помидор, порезав его некрупно), креветки сложить в миску, залить заправку, перемешав все хорошенько. Перед подачей разложить салат по тарелкам и украсить зеленью, твердым сыром или кедровыми орешками.

Паста с креветками и соусом из авокадо

Ингредиенты:

Спагетти или макароны (из твердых сортов пшеницы) – 250 гр;

1 большое авокадо;

Листья шпината;

Базилик свежий или сушеный;

Долька чеснока по желанию;

Острый молотый перец по вкусу;

Лимонный сок – 1 ч. л.;

Креветки;

Пармезан или другой выдержанный сыр – 70 гр.

Креветки очистить от панцирей, подсолить по вкусу и обжарить с чесноком на сковороде. Параллельно отварить спагетти. В чаше блендера смешать авокадо, шпинат, базилик и перец. Когда макароны будут готовы, не сливать с них всю воду, немного оставить и добавить ее к остальным ингредиентам в блендере. Все измельчить до соусоподобного состояния.

Спагетти разложить на тарелки, полить соусом, а сверху красиво уложить креветки и посыпать пармезаном.

Стейк из лосося со спаржей

Ингредиенты:

Лосось – 2 шт;

Спаржа зеленая – 300 гр;

Лимон – 1 шт;

Укроп свежий, масло оливковое Extra Virgin, соль и перец черный молотый – по вкусу.

Стейки лосося вымыть и очистить от чешуи. Смешать оливковое масло, соль и перец. Добавить к полученному соусу несколько капель сока лимона, перемешать и натереть стейки с обеих сторон. Оставить рыбу на полчаса в холодильнике. Остатки смеси сохранить.

Уложить стейки на противень (на силиконовый коврик), полить рыбу остатками соуса и запекать в разогретой до 180 °С духовке 15–20 минут.

В это время нужно приготовить спаржу. Очистить побеги с нижней стороны и опустить в кипящую подсоленную воду на 3–5 минут. Капля лимонного сока также улучшит вкус спаржи. Готовые стейки украсить ломтиками лимона, укропом и подавать со спаржей.

Запеченные бананы с шоколадом и орехами

Ингредиенты:

Бананы – 5 штук;

Орехи измельченные – 1/2 стакана;

Шоколад – 1 плитка.

Сливки для украшения.

Бананы вымыть, обсушить. Острым ножом сделать надрез по всей длине, рядом – второй, узкую полоску кожицы удалить. Оставшуюся кожуру раздвинуть, наполнить пространство тертым шоколадом и орехами. Форму для запекания застелить пергаментом, выложить заготовки. Температура запекания – 200 градусов, время – 15 минут. В процессе приготовления нагрев можно понизить.

Готовый десерт украсить взбитыми сливками. Их можно подавать с шариком мороженого или фруктами — очень вкусно и красиво.

Клубника и банан в шоколаде

Ягоды свежей клубники и дольки очищенного банана полить растопленными на водяной бане горячим темным шоколадом. Сверху присыпать кокосовой стружкой.

[ + – ] Клубника и банан в шоколаде Фото: super_buket

Напомним, как отметить День святого Валентина тем, у кого нет пары, а также что приготовить в подарок своими руками.