День святого Валентина 2022. Топ-5 найкращих рецептів страв для ідеальної вечері

Ці страви стануть справжньою окрасою столу.

14 лютого відзначають День святого Валентина, або День усіх закоханих. До цього свята ті, чиї серця зайняті, намагаються порадувати своїх коханих оригінальними та милими подарунками, сюрпризами та навіть власноруч приготованою вечерею. Фокус зібрав кілька рецептів, які допоможуть зробити це свято незабутнім.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Салат із креветками й авокадо

Інгредієнти:

очищені варені креветки — 12-16 шт.;

авокадо — 1 шт.;

помідори чері — 4-6 шт.;

салат романо — 1 пучок;

зелень — 4 г;

часник — 1 зубчик;

лимонний сік — 1 ст. л;

сіль і мелений чорний перець за смаком;

оливкова олія — 3 ст. л.

Зелень подрібнити (це може бути кінза, рукола, петрушка, кріп тощо), видавити часник, усе добре перемішати, додавши сік лимона й оливкову олію.

Салатне листя, авокадо, нарізане кубиками, помідори чері (можна взяти і звичайний помідор, порізавши його некрупно), креветки скласти в миску, залити заправку, добряче все перемішавши. Перед подачею розкласти салат по тарілках і прикрасити зеленню, твердим сиром або горіхами.

Паста з креветками та соусом з авокадо

Інгредієнти:

спагеті або макарони (з твердих сортів пшениці) — 250 г;

1 велике авокадо;

листя шпинату;

базилік свіжий чи сушений;

долька часника за бажанням;

гострий мелений перець за смаком;

лимонний сік — 1 ч. л.;

креветки;

пармезан чи інший витриманий сир — 70 гр.

Креветки очистити від панцирів, підсолити на смак та обсмажити з часником на пательні. Паралельно відварити спагеті. У чаші блендера змішати авокадо, шпинат, базилік і перець. Коли макарони будуть готові, не зливати з них усю воду, трохи залишити і додати її до решти інгредієнтів у блендері. Усе подрібнити до соусоподібного стану.

Спагеті розкласти на тарілки, полити соусом, а зверху красиво викласти креветки і посипати пармезаном.

Стейк із лосося зі спаржею

Інгредієнти:

лосось — 2 шт.;

спаржа зелена — 300 г;

лимон — 1 шт.;

кріп свіжий, оливкова олія Extra Virgin, сіль і перець чорний мелений — за смаком.

Стейки лосося вимити й очистити від луски. Змішати оливкову олію, сіль і перець. Додати до отриманого соусу кілька крапель соку лимона, перемішати та натерти стейки з обох боків. Залишити рибу на пів години у холодильнику. Залишки суміші зберегти.

Викласти стейки на лист (на силіконовий килимок), полити рибу залишками соусу та запікати в розігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин.

У цей час потрібно приготувати спаржу. Очистити пагони з нижнього боку й опустити в киплячу підсолену воду на 3-5 хвилин. Крапля лимонного соку також покращить смак спаржі. Готові стейки прикрасити скибочками лимона, кропом і подавати зі спаржею.

Запечені банани із шоколадом та горіхами

Інгредієнти:

банани — 5 шт.;

горіхи подрібнені — 1/2 склянки;

шоколад — 1 плитка;

вершки для прикраси.

Банани вимити, обсушити. Гострим ножем зробити надріз по всій довжині, поруч — другий, вузьку смужку шкірки видалити. Шкіру, що залишилася, розсунути, наповнити простір тертим шоколадом і горіхами. Форму для запікання застелити пергаментом, викласти заготовки. Температура запікання — 200 градусів, час — 15 хвилин. У процесі приготування нагрівання можна знизити.

Готовий десерт прикрасити збитими вершками. Їх можна подавати з кулькою морозива чи фруктами — дуже смачно та красиво.

Полуниця та банан у шоколаді

Ягоди свіжої полуниці та часточки очищеного банана полити розтопленими на водяній бані гарячим темним шоколадом. Зверху присипати кокосовою стружкою.

[ + – ] Полуниця та банан у шоколаді Фото: super_buket

Як відзначити День святого Валентина тим, у кого немає пари, а також що приготувати в подарунок своїми руками.