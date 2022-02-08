Кейт Миддлтон на один день стала ведущей детской телепередачи

В Великобритании проходит Неделя психического здоровья детей. По этому случаю герцогиню Кембриджскую пригласили на телеэфир популярной детской программы "Сказки на ночь" на телеканале CBeebies, где каждый новый выпуск знаменитости читают для маленьких телезрителей сказки.

Супруга принца Уильяма и мама троих детей — восьмилетнего принца Джорджа,трехлетнего принца Луи и шестилетней принцессы Шарлотты — выбрала историю про "Сову, которая боялась темноты" Джилл Томлинсон. По сюжету детеныш сипухи по имени Плоп боится темноты. Преодолеть страх и стать увереннее в себе ему помогают друзья. Выбор книги совпадает с темой года "Растем вместе".

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Супруга принца Уильяма появилась на телевидении в уютном вязаном свитере Holland Cooper Fairisle кремового цвета и классических синих джинсках Topshop.

В предыдущих эфирах телепередачи были актеры Эд Ширан и Райан Рейнольдс, актриса Риз Уизерспун и другие знаменитости.

Программу с Кейт Миддлтон, как пишут в журнале Hello!, покажут в ближайшее воскресенье. В предыдущих эфирах телепередачи были актеры Эд Ширан и Райан Рейнольдс, актриса Риз Уизерспун и другие знаменитости.

Публичное чтение книг для детей не в новинку для герцогини Кембриджской. Вместе с принцем Уильямом они читали сказки для малышей во время визита в Пакистан в 2019 году.

Напомним, важная часть королевской работы Кейт Миддлтон — поддержка психического здоровья детей. Она патронирует благотворительную организацию Place2Be. А недавно Миддлтон объявила о создании Центра детского развития.

Как писал ранее Фокус, королевский астролог предсказала герцогине Кембриджской большие перемены в жизни.