Кейт Міддлтон на один день стала ведучою дитячої телепередачі

У Великій Британії проходить Тиждень психічного здоров'я дітей. З цієї нагоди герцогиню Кембриджську запросили на телеефір найпопулярнішої дитячої програми "Казки на ніч" на телеканалі CBeebies, де кожен новий випуск знаменитості читають для маленьких телеглядачів казки.

Дружина принца Вільяма та мама трьох дітей – восьмирічного принца Джорджа, трирічного принца Луї та шестирічної принцеси Шарлотти – обрала історію про "Сову, яка боялася темряви" Джилл Томлінсон. За сюжетом, дитинча сипухи на ім'я Плоп боїться темряви. Подолати страх і стати впевненішим у собі йому допомагають друзі. Вибір книги збігається з темою року "Ростемо разом".

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Дружина принца Вільяма з'явилася на телебаченні в затишному в'язаному светрі Holland Cooper Fairisle кремового кольору та класичних синіх джинсах Topshop.

У попередніх ефірах телепередачі були актори Ед Ширан та Раян Рейнольдс, акторка Різ Візерспун та інші знаменитості.

Програму з Кейт Міддлтон, як пишуть у журналі Hello!, покажуть найближчої неділі.

Публічне читання книг для дітей не в новинку для герцогині Кембриджської. Разом із принцом Вільямом вони читали казки для малюків під час візиту до Пакистану у 2019 році.

Нагадаємо, важлива частина королівської роботи Кейт Міддлтон – підтримка психічного здоров'я дітей. Вона патронує благодійну організацію Place2Be. А нещодавно Міддлтон оголосила про створення Центру дитячого розвитку.

Як писав раніше Фокус, королівська астрологиня передбачила герцогині Кембриджській великі зміни у житті.