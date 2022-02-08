Королівська астрологиня передбачила великі зміни в житті Кейт Міддлтон

Королівська астрологиня, яка передбачила Меган Маркл переїзд за кордон, зробила прогноз для Кейт Міддлтон на 2022 рік. Експертка запевняє, що на сім'ю герцогині Кембриджської чекають переміни, у яких Кетрін зіграє головну роль

Королівська астрологиня Деббі Франк склала прогноз для герцогині Кембриджської на 2022 рік, про що розповіла журналу Hello!. Судячи з її слів, на Кетрін чекає хороший рік. Дружина принца Вільяма зустріла своє 40-річчя під час злиття Сонця та Венери. Це дуже гарний період для Кейт Міддлтон, тому зараз вона почувається цінною та коханою. Особливо яскраво Кетрін сяятиме навесні та на початку літа. Вона чудово проявить себе під час святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II в червні та зможе підтримати британську королеву завдяки своїй "спокійній, стійкій аурі".

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Із середини літа в житті Кейт та її сім'ї можуть статися кардинальні, хоч і не різкі зміни. "Рух планети Уран дозволить Кейт почати створювати новий спосіб життя та задати новий ритм для всієї своєї сім'ї. Це вимагатиме часу, але до кінця жовтня Кетрін уже закладе міцний фундамент для змін", — вважає Деббі.

Оскільки дружина принца Вільяма народилася під знаком Козерога, 2022 року їй доведеться багато чого переглянути через ретроградну Венеру. Нині члени королівської сім'ї проводять важливі приватні розмови, які можуть багато чого змінити.

У 2018 році Деббі Франк робила прогноз для Меган Маркл. Експертка стверджувала, що герцогині Сассекській буде також важко в королівській родині, як колись її покійній свекрусі принцесі Діані. Астрологиня припустила, що пара виїде за кордон. "Принцу Гаррі не дозволять жити за кордоном як чинному члену королівської сім'ї, але я бачу міжнародний переїзд", — зазначала Франк. Її слова виявилися пророчими: 2020 року Сассекські переїхали до США та відмовилися від королівських обов'язків.

Як писав раніше Фокус, онук королеви принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не привітали Єлизавету II з 70-річчям її правління. Також королева Великобританії повідомила, що після її смерті дружина принца Чарльза Камілла стане королевою-консортом.