Королевский астролог предсказала большие перемены в жизни Кейт Миддлтон

Королевский астролог, предсказавшая Меган Маркл переезд за границу, сделала прогноз для Кейт Миддлтон на 2022 год. Эксперт уверяет, что семью герцогини Кембриджской ждут перемены, в которых Кэтрин сыграет главную роль

Королевский астролог Дэбби Франк составила прогноз для герцогини Кембриджской на 2022 год, о чем рассказала журналу Hello!. Судя по ее словам, Кэтрин ждет хороший год. Супруга принца Уильяма встретила свое 40-летие во время слияния Солнца и Венеры. Это очень хороший период для Кейт Миддлтон, поэтому сейчас она чувствует себя ценной и любимой. Особенно ярко Кэтрин будет сиять весной и в начале лета. Она отлично проявит себя во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II в июне и сможет поддержать британскую королеву, благодаря своей "спокойной, устойчивой ауре".

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С середины лета в жизни Кейт и ее семьи могут произойти кардинальные, хоть и не резкие перемены. "Движение планеты Уран позволит Кейт начать создавать новый образ жизни и задать новый ритм для всей своей семьи. Это потребует времени, но к концу октября Кэтрин уже заложит прочный фундамент для перемен",— считает Дебби.

Так как супруга принца Уильяма родилась под знаком Козерога, в 2022 году ей придется многое пересмотреть из-за ретроградной Венеры. Сейчас члены королевской семьи проводят важные частные разговоры, которые могут многое изменить.

В 2018 году Дебби Франк делала прогноз для Меган Маркл. Эксперт утверждала, что герцогине Сассекской будет также трудно в королевской семье, как когда-то ее покойной свекрови принцессе Диане. Астролог предположила, что пара уедет за границу. "Принцу Гарри не разрешат жить за границей в качестве действующего члена королевской семьи, но я вижу международный переезд", — отмечала Франк. Ее слова оказались пророческими: в 2020 году Сассекские переехали в США и отказались от королевских обязанностей

Как писал ранее Фокус, внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл не поздравили Елизавету II с 70-летием ее правления. Также королева Великобритании сообщила, что после ее смерти супруга принца Чарльза Камилла станет королевой-консортом.