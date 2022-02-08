Катя Осадчая и Юрий Горбунов опубликовали снимки из Парижа

Звездная пара состоит в официальном браке уже 5 лет.

Пара известных украинских ведущих 38-летней Кати Осадчей и 51-летнего Юрия Горбунова отправилась в столицу Франции, чтобы отпраздновать 5-ю годовщину супружеской жизни. Об этом звезды сообщают на своих страницах в Instagram.

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Супруги остановились в 5-звездном отеле Barrière Le Fouquet's Paris, из которого хорошо видна Триумфальная арка.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали годовщину бракосочетания в столице Франции.

Влюбленные попробовали местные деликатесы, посетили Лувр и сделали традиционный снимок на фоне символа Парижа – Эйфелевой башни.

Стоит отметить, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Пара воспитывает двух сыновей — 4-летнего Ивана и Даниила, родившегося в августе 2021 года. Как известно, Юрий Горбунов присутствовал на родах и перерезал пуповину своему второму сыну.

[ + – ] Юрий Горбунов и Катя Осадчая замужем уже 5 лет.

До Осадчей Юрий Горбунов был женат на Людмиле Горбуновой с 1994 по 2015 годы, а 38-летняя телеведущая была замужем за депутатом и бизнесменом Олегом Полищуком, от которого в 2002 году родила сына Илью. Однако в 2004 году пара решила развестись.

Как отметила в соцсети Катя Осадчая, последний раз она была в Париже 2 года назад, до начала пандемии коронавируса. Поэтому за это время ведущая сильно заскучала за столицей Франции, которую назвала своим вторым родным городом. "Путешествия сюда, как возвращение в детство. На карантине я учила французский, смотрела сто раз клип Кристофа Маэ Les Gens", — призналась 38-летняя украинская журналистка.

[ + – ] Клип Кристофа Маэ Les Gens

Ранее Фокус писал о том, как украинские звезды провели новогодние праздники. В частности, Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый 2022 год в семейном кругу, но на работе.