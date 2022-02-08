Катя Осадча та Юрій Горбунов опублікували знімки з Парижа

Зіркова пара в офіційному шлюбі вже 5 років.

Пара відомих українських ведучих 38-річної Каті Осадчої та 51-річного Юрія Горбунова відправилася у столицю Франції, аби відсвяткувати 5-ту річницю подружнього життя. Про це зірки повідомляють на своїх сторінках в Instagram.

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Подружжя зупинилося в 5-зірковому готелі Barrière Le Fouquet’s Paris, з якого добре видно Тріумфальну арку.

[ + – ] Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували річницю одруження в столиці Франції.

Закохані скоштували місцеві делікатеси, відвідали Лувр та зробили традиційний знімок на фоні символу Парижа — Ейфелевої вежі.

Варто зазначити, що Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Пара виховує двох синів — 4-річного Івана та Данила, який народився в серпні 2021 року. Як відомо, Юрій Горбунов був присутній на пологах і перерізав пуповину своєму другому синові.

[ + – ] Юрій Горбунов та Катя Осадча одружені упродовж 5 років.

До Осадчої Юрій Горбунов був одружений з Людмилою Горбуновою з 1994 по 2015 роки, а 38-річна телеведуча була заміжня за депутатом та бізнесменом Олегом Поліщуком, від якого у 2002 році народила сина Іллю. Проте у 2004 році пара вирішила розлучитися.

Як зазначила в соцмережі Катя Осадча, востаннє вона була в Парижі 2 роки тому, до початку пандемії коронавірусу. Тому за цей час ведуча сильно засумувала за столицею Франції, яку назвала своїм другим рідним містом. "Подорожі сюди, як повернення в дитинство. На карантині я вчила французьку, дивилася сто разів кліп Крістофа Має Les Gens", — зізналася 38-річна українська журналістка.

[ + – ] Кліп Крістофа Має Les Gens

Раніше Фокус писав про те, як українські зірки провели новорічні свята. Зокрема Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий 2022 рік у родинному колі, але на роботі.