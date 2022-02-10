Хейли Бибер показала стильный образ для вечеринок в 2022 году

Одна из самых востребованных мировых моделей примерила модный и впечатляющий аутфит.

25-летняя американская модель и дочь Стивена Болдуина Хейли Бибер вышла в свет в роскошном образе для вечеринок. Об этом пишет Instyle.

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Жена певца Джастина Бибера, зарабатывающая тысячи долларов за один показ, продемонстрировала в Лос-Анджелесе дерзкий образ, состоявший из кожаного корсета с глубоким вырезом и застежкой впереди от бренда Miaou и широких джинсов-карго от Maryam Nassirzadeh.

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Дополнил вечерний образ длинный кожаный тренч Acne Studios, украшенный оранжевыми вставками, напоминающими пламя огня. На ногах 25-летней модели были чёрные ботинки казаки. В качестве аксессуара Хейли Бибер выбрала сумочку Bottega Veneta.

Ранее молодая жена Венсана Касселя, 24-летняя французская модель Тина Кунаки примерила несколько откровенных корсетов и топов от Miaou в рамках рекламной кампании коллекции весна-лето 2022.

Напомним, Хейли Бибер показывала, как правильно создать модный и удобный образ одновременно. Она вышла на прогулку в Лос-Анджелесе в прямых голубых джинсах, кожаном бомбере и белой базовой футболке.