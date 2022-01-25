Хейли Бибер демонстрирует стильный образ на каждый день (фото)

Такой аутфит одновременно комфортный и стильный.

Накануне 25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильный и удобный образ, который подойдет на каждый день. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Жена певца Джастина Бибера вышла на прогулку в Лос-Анджелесе в прямых голубых джинсах, кожаном бомбере и белой базовой футболке.

В качестве аксессуаров Хейли Бибер выбрала несколько стильных подвесок. Дополнили образ зеленая защитная маска и солнцезащитные очки.

[ + – ] Хейли Бибер в Лос-Анджелесе

Такой образ подойдет для ежедневной рутины, ведь он комфортный и одновременно стильный.

25-летняя знаменитость, зарабатывающая тысячи долларов за один показ и являющаяся одной из самых востребованных моделей в мире, во время уик-энда в Лондоне демонстрировала стильные образы для вечернего выхода в свет и для уютных прогулок по зимнему городу.

[ + – ] Хейли Бибер в рекламном кампейне

Напомним, какие украшения будут популярны в наступившем 2022 году. В частности, в моде будут "детские" аксессуары. Вернулся тренд на инфантильные украшения, которые носили модницы в 1980-х.

Ранее Фокус писал о самом стильном кэжуал-образе зимы 2022 года, который продемонстрировала жена Джастина Бибера.