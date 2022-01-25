Гейлі Бібер демонструє стильний образ на кожен день (фото)

Такий аутфіт є водночас комфортним і модним.

Напередодні 25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний та зручний образ, який підійде на кожен день. Про це пише Daily Mail.

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Дружина співака Джастіна Бібера вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі в прямих блакитних джинсах, шкіряному бомбері та білій базовій футболці.

Як аксесуари Гейлі Бібер обрала кілька стильних підвісок. Доповнили образ зелена захисна маска та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Гейлі Бібер у Лос-Анджелесі

Такий образ підійде для щоденної рутини, адже він є комфортний та водночас стильним.

25-річна знаменитість, яка заробляє тисячі доларів за один показ і є однією з найбільш затребуваних моделей у світі, під час вікенду у Лондоні демонструвала стильні образи для вечірнього виходу у світ та для затишних прогулянок зимовим містом.

[ + – ] Гейлі Бібер у рекламному кампейні

Нагадаємо, які прикраси будуть популярними в прийдешньому 2022 році. Зокрема, у моді будуть "дитячі" аксесуари. Повернувся тренд на інфантильні прикраси, на зразок тих, що носили модниці у 1980-х.

Раніше Фокус писав про найстильніший кежуал-образ зими 2022, який продемонструвала дружина Джастіна Бібера.