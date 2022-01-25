Гейлі Бібер демонструє стильний образ на кожен день (фото)
Такий аутфіт є водночас комфортним і модним.
Напередодні 25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний та зручний образ, який підійде на кожен день. Про це пише Daily Mail.
Дружина співака Джастіна Бібера вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі в прямих блакитних джинсах, шкіряному бомбері та білій базовій футболці.
Як аксесуари Гейлі Бібер обрала кілька стильних підвісок. Доповнили образ зелена захисна маска та сонцезахисні окуляри.
Такий образ підійде для щоденної рутини, адже він є комфортний та водночас стильним.
25-річна знаменитість, яка заробляє тисячі доларів за один показ і є однією з найбільш затребуваних моделей у світі, під час вікенду у Лондоні демонструвала стильні образи для вечірнього виходу у світ та для затишних прогулянок зимовим містом.
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