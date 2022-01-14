Гейлі Бібер продемонструвала найстильніший кежуал-образ зими 2022 (фото)

Дружина Джастіна Бібера уміло поєднала спортивний та класичний стилі.

25-річна американська модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер напередодні вийшла у світ у стильному образі, який поєднав у собі елементи спортивного та класичного стилів. Про це пише Daily Mail.

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[ + – ] Стрітстайл Гейлі Бібер

На знаменитості, яка заробляє тисячі доларів за показ і є однією з найбільш затребуваних моделей у світі, було сіре худі, об'ємний піджак у клітинку, та вільні чорні штани. Як аксесуари Гейлі обрала кепку Balenciaga та чорні сонцезахисні окуляри. На ногах зірки були масивні кросівки.

Зазначимо, що Гейлі Бібер одружилася зі співаком Джастіном Бібер у 2018 році. Хоча фанатам колишньої дівчини Джастіна, Селени Гомес, не подобається цей союз. Навіть після трьох років шлюбу у 2021-му році на відомому шоу фанати Селени довели Гейлі Бібер до сліз.

[ + – ] Гейлі Бібер заробляє тисячі доларів за один показ.

Раніше Фокус писав про те, що Гейлі Бібер демонструвала в Лондоні модні образи для зими 2021-22 для вечірнього виходу у світ та для прогулянок зимовим містом.

Нагадаємо, модель Гейлі Бібер стала обличчям Victoria's Secret, знявшись у фотосесії в білизні бренду.