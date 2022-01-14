Хейли Бибер продемонстрировала самый стильный кэжуал-образ зимы 2022 (фото)

Жена Джастина Бибера умело соединила спортивный и классический стиль.

25-летняя американская модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер накануне вышла в свет в стильном образе, соединившем в себе элементы спортивного и классического стилей. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Стритстайл Хейли Бибер

На знаменитости, которая зарабатывает тысячи долларов за показ и является одной из самых востребованных моделей в мире, было надето серое худи, объемный пиджак в клетку и свободные черные брюки. В качестве аксессуаров Хейли выбрала кепку Balenciaga и черные очки. На ногах звезды были массивные кроссовки.

Отметим, что Хейли Бибер вышла замуж за певца Джастина Бибера в 2018 году. Хотя фанатам бывшей возлюбленной Джастина, певицы Селены Гомес, не нравится этот союз. Даже после трех лет брака в 2021 году на известном шоу фанаты Селены довели Хейли Бибер до слез.

[ + – ] Хейли Бибер зарабатывает тысячи долларов за один показ.

Ранее Фокус писал о том, что Хейли Бибер демонстрировала в Лондоне модные образы для зимы 2021-22 для вечернего выхода в свет и прогулок по зимнему городу.

Напомним, модель Хейли Бибер стала лицом Victoria's Secret, снявшись в фотосессии в белье бренда.