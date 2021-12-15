Хейли Бибер продемонстрировала два стильных образа для зимы 2021-22

Жена Джастина Бибера днем прогулялась по Лондону в теплом пальто, а для вечернего мероприятия выбрала total black look.

25-летняя американская модель Хейли Бибер вместе со своим мужем, канадским певцом Джастином Бибером, посетила Королевский оперный театр в Лондоне, сообщает Daily Mail.

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Для вечернего выхода в свет девушка выбрала черное с отливом облегающее мини-платье с длинным рукавом. Образ Хейли дополнила классическими лодочками в тон наряду и плотными черными колготками. Волосы, которые обычно собирает в прическу, в этот раз знаменитость оставила распущенными, и они волнами спадали ей на плечи.

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Ее 27-летний супруг Джастин надел белую футболку, серый клетчатый блейзер и такие же брюки. В качестве аксессуара певец выбрал массивную золотую цепочку, которая точно будет популярным украшением в 2022 году. Также к образу артист добавил солнцезащитные очки и бейсболку.

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Вечерний выход – не первое появление пары в британской столице. Ранее в тот же день в Лондоне влюбленные поцеловались и сделали романтическое фото в красной телефонной будке. Джастин был одет в пальто коричневого цвета, бежевые вельветовые брюки и шапку мятного цвета. Завершали его зимний аутфит традиционные белые кроссовки. Хейли же прогулялась по городу в темно-сером пальто, светлых джинсах и кроссовках, продемонстрировав идеальный уютный образ для зимних холодов.

Ранее Фокус сообщал, что Хейли Бибер назвала Met Gala "проклятым местом". Такое заявление не беспочвенно, поскольку в 2021-м на этом мероприятии звезду довели до слез фанаты бывшей девушки ее мужа, певицы Селены Гомес, а в предыдущие годы ее также преследовала неудача на Met Gala.

Напомним, Хейли Бибер стала лицом новой рекламной кампании женского бренда Victoria's Secret.