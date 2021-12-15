Гейлі Бібер продемонструвала два стильні образи для зими 2021-22

Зірка приміряла total black лук для вечірнього виходу та затишний зимовий образ

25-річна модель Гейлі Бібер разом зі своїм чоловіком Джастіном Бібером відвідала Королівський оперний театр у Лондоні. Дівчина для виходу обрала чорну мінісукню з високою посадкою, яка облягала її стегна. На ногах знаменитості були підбори в тон сукні та чорні колготки. Одним з аксесуарів, що доповнював стильний ансамбль, звісно, стала захисна маска, яка не виходить з гардеробів майже кожної людини на планеті з 2020 року.

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[ + – ] Гейлі та Джастін відвідали Королівський оперний театр

Тим часом її 27-річний чоловік Джастін Бібер, з яким вони одружилися у 2018 році, обрав для виходу сірий картатий блейзер та такі ж штани, які він поєднав з білою футболкою. Як аксесуар співак обрав масивний золотий ланцюг, який точно буде популярною прикрасою у 2022 році. Також до образу він додав сонцезахисні окуляри та бейсболку. Про це повідомляє Daily Mail.

[ + – ] Романтична прогулянка сімейства Біберів по Лондону

Раніше того ж дня у Лондоні закохані поцілувалися та зробили романтичне фото в червоній телефонній будці. При цьому Джастін був одягнений у пальто коричневого кольору з бежевими вельветовими штанами, доповнивши образ м'ятною шапкою та білими кросівками. Гейлі ж прогулялася містом у темно-сірому пальті зі світлими джинсами та елегантними кросівками, продемонструвавши ідеальний затишний образ для зимових холодів.

Раніше Фокус повідомляв, що Гейлі Бібер назвала Met Gala "проклятим місцем". Оскільки у 2021 році на цьому заході зірку довели до сліз фанати колишньої дівчини її чоловіка, співачки Селени Гомес, а в попередні роки її також переслідувала невдача в стінах Met Gala.

Нагадаємо, Гейлі Бібер стала обличчям нової рекламної кампанії жіночого бренду Victoria's Secret.