Гейлі Бібер продемонструвала найстильніший образ для вечірок у 2022 році

Одна з найзатребуваніших світових моделей приміряла модний та цікавий аутфіт.

25-річна американська модель та донька Стівена Болдвіна Гейлі Бібер вийшла у світ у розкішному образі для вечірок. Про це пише Instyle.

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Дружина співака Джастіна Бібера, яка заробляє тисячі доларів за один показ, продемонструвала у Лос-Анджелесі різкий образ, який складався зі шкіряного корсету з глибоким вирізом та застібкою спереду від бренду Miaou та широких джинсів-карго Maryam Nassirzadeh.

[ + – ] Гейлі Бібер демонструє ідеальний образ для вечірнього виходу у світ

Доповнив вечірній образ довгий шкіряний тренч Acne Studios, прикрашений помаранчевими вставками, що нагадують вогонь. На ногах 25-річної моделі були чорні черевики казакі. Як аксесуар Гейлі Бібер обрала сумочку Bottega Veneta.

Раніше молода дружина Венсана Касселя, 24-річна французька модель Тіна Кунакі приміряла кілька відвертих корсетів та топів від Miaou у межах рекламної кампанії колекції весна-літо 2022.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показувала, як правильно створити модний та зручний образ водночас. Вона вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі в прямих блакитних джинсах, шкіряному бомбері та білій базовій футболці.