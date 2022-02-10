Оскорбленная семья Гуччи снимает два фильма о своем клане

Компания Sky Studios готовит телесериал и документальный фильм, посвященные семье Гуччи. Это будет своеобразный ответ режиссеру Ридли Скотту, снявшему картину "Дом Gucci"

В прошлом году после выхода нашумевшего фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" наследники Альдо Гуччи возмутились тем, как режисссер интерпретировал историю их семьи. Они посчитали, что в кинокартине их показали "головорезами, невежественными и нечувствительными к окружающему миру". Чтобы защитить честь и достоинство семьи, Гуччи решили представить миру свой вариант истории легендарного модного дома и его основателей.

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Кинокартины будут две: телесериал и документальный фильм. Первый находится на стадии ранней разработки. Премьера ожидается в 2023 году. Документальный фильм — на стадии предварительного производства. Исполнительным продюсером кинокартины станет молодой итальянский режиссер и член семьи модного династии — Джорджио Гуччи.

[ + – ] Стопкадр из фильма Ридли Скотта "Дом Gucci" Фото: Скриншот

Оба проекта год назад представил режиссер Марко Беларди. Позднее компания Sky Studios заключила контракт с членами семьи Гуччи, включая Алессандро Гуччи, Гуччио Гуччи-младшего и Джорджио Гуччи.

Как писал ранее Фокус, семья Гуччи жестко отреагировала на фильм Ридли Скотта. По их мнению, авторы фильма не потрудились посоветоваться с ними и показали события тех дней в собственной интерпретации. А Джареда Лето номинировали на антипремию "Золотая малина" за роль Паоло Гуччи в картине Ридли Скотта.