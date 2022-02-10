Ображена сім'я Гуччі знімає два фільми про свою сім'ю

Компанія Sky Studios готує телесеріал та документальний фільм, присвячені сім'ї Гуччі. Це буде своєрідна відповідь режисеру Рідлі Скотту, який зняв картину "Дім Gucci"

Минулого року після виходу гучного фільму Рідлі Скотта "Дім Gucci" спадкоємці Альдо Гуччі обурилися тим, як режисер інтерпретував історію їхньої родини. Вони вважали, що в кінокартині їх показали "головорізами, неосвіченими та нечутливими до навколишнього світу". Щоб захистити честь та гідність сім'ї, Гуччі вирішили показати світові свій варіант історії легендарного модного будинку та його засновників.

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Кінокартини будуть дві: телесеріал та документальний фільм. Перший перебуває на стадії ранньої розробки. Прем'єру очікують у 2023 році. Документальний фільм – на стадії попереднього виробництва. Виконавчим продюсером кінокартини стане молодий італійський режисер та член сім'ї модної династії – Джорджіо Гуччі.

[ + – ] Стопкадр з фільму Рідлі Скотта "Будинок Gucci" Фото: Скриншот

Обидва проєкти рік тому представив режисер Марко Беларді. Пізніше компанія Sky Studios уклала контракт із членами сім'ї Гуччі, включаючи Алессандро Гуччі, Гуччіо Гуччі-молодшого та Джорджіо Гуччі.

Як писав раніше Фокус, сім'я Гуччі жорстко відреагувала на фільм Рідлі Скотта. На їхню думку, автори фільму не потрудилися порадитися з ними та показали події тих днів у власній інтерпретації. А Джареда Лето номінували на антипремію "Золота малина" за роль Паоло Гуччі в картині Рідлі Скотта.