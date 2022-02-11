Как менялся гардероб Елизаветы II за 70 лет правления (фото)

Королева Великобритании Елизавета II очень тщательно подходит к выбору людей, которые отвечает за ее гардероб. Предыдущий старший камердинер Ее Величества мисс Пегги Хоат выполняла свои должностные обязанности на протяжении 35 лет. Нынешняя, Анжела Келли, занимается гардеробом королевы с 2002 года. За 70 лет правления монарх тысячи раз появилась на публике в изысканных нарядах. Фокус собрал фотографии разных образов королевы Великобритании.

Эта фотография сделана 3 февраля 1952 года, всего за несколько дней до смерти отца Елизаветы II, короля Георга VI. На снимке 25-летняя принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский посещают матч по поло в Ньери в Кении. Будущая королева в легком светлом платье и шляпке в тон.

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[ + – ] Февраль, 1952 года. принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский в Кении Фото: Getty Images

2 июня 1953 состоялась коронация 27-летней Элизабет Александры Мэри Виндзор. Это первая и пока единственная в истории Великобритании подобная церемонии, которую транслировали по телевидению. Для одного из самых важных событий в жизни королевы британский дизайнер Норман Хартнелл создал шелковое платье из белого атласа с рукавами кроя кейп, вырезом в форме сердца и расклешенной юбкой с небольшим шлейфом. Королевский наряд был расшит узорами из золота и украшен бриллиантами, кристаллами, жемчугом, аметистами и розовыми драгоценными. Образ дополняли тяжелая бархатная мантия и неподъемная корона весом 3 килограмма, украшенная 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и сотнями жемчужин.

Фото: Getty Images

28 ноября 1962 года королева Елизавета II посетила в Лондоне шоу скаутов. Королева выбрала для мероприятия пышное платье цвета сирени. На плечах монарха белый меховой палантин.

[ + – ] Елизавета II приехала на шоу скаутов, 1962 год Фото: Getty Images

В 1950-1960-х годах королева часто появлялась на публике в эффектном леопардовом пальто. На этом снимке Елизавета II в меховом пальто с контрастными воротником и манжетами с черными ботильонами и с маленькой черной сумочкой на скачках. Елизавету II критиковали за то, что она носит мех животных. В 2019 году Букингемский дворец сообщил, что монарх решила отказаться от изделий из натурального меха. Это не означает, что королева выбросила все свои шубы и палантины, но, по словам ее стилиста Анджелы Келли, новых меховых изделий в гардеробе монарха не появится.

Фото: Getty Images

Семейный снимок в 1972 года. Королевская семья в Букингемском дворце. Слева направо: принцесса Анна, принц Эндрю, принц Филипп, королева Елизавета, принц Эдвард и принц Чарльз

[ + – ] Слева направо: принцесса Анна, принц Эндрю, принц Филипп, королева Елизавета, принц Эдвард и принц Чарльз Фото: Getty Images

В октябре 1982 года члены британской королевской семьи отправились в тур по Австралии и островам Тихого океана. На снимке королева Елизавета II в платье с цветочным принтом и шляпе, созданной модисткой Фредериком Фоксом, вместе с принцем Филиппом, одетым в военно-морскую форму

[ + – ] Королевский тур по Австралии и островам Тихого океана в октябре 1982 года Фото: Getty Images

10 июня 1992 королева Елизавета II посетила государственный банкет в Елисейском дворце в Париже. Для торжественного мероприятия она выбрала белое вечернем платье от дизайнера Яна Томаса, расшитое серебром. Образ дополнила тиара "Девочки Великобритании и Ирландии" — одно из самых узнаваемых украшений Елизаветы II, которое ей подарила бабушка, королева Мария, на свадьбу в 1947 году, и ожерелье короля Саудовской Аравии Фейсала — подарок королеве во время его визита в Соединенное королевство в 1967 году

[ + – ] Фото Анвара Хусейна/Getty Images Фото: Getty Images

6 октября 2002 года королева посетила предсезонный хоккейном матч в Ванкувере. На снимке капитан хоккейной команды Канады Кэсси Кэмпбелл (слева) наблюдает, как капитан "Ванкувер Кэнакс" Маркус Нэслунд передает королеве хоккейную шайбу после падения на центральном льду General Motors Place.

[ + – ] Визит королевы в Ванкувер в 2002 году - часть двенадцатидневного тура по Канаде, посвященного Золотому юбилею Фото: Getty Images

25 декабря 2012 года королевская семья посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме. На снимке королева Елизавета II улыбается, покидая церковь Святой Марии Магдалины недалеко от Кингс-Линн, Англия. Монарх выбрала для рождественской службы изящную ярко-синюю шляпку в тон платья.

Фото: Getty Images

Октябрь 2021 года, королева Елизавета впервые с начала пандемии приняла участие в публичном мероприятии: Монарх запустила эстафету Игр Содружества из Букингемского дворца в компании младшего сына, принца Эдварда

Фото: Getty Images

Для праздничного события королева выбрала ярко-оранжевое пальто и шляпку, украшенную цветами. Образ дополнила бриллиантовой брошью, которая является частью тиары Хайдарабад, подаренной Османом Али Ханом, правителем индийского княжества Хайдарабад на ее свадьбу с принцем Филиппом.

Как писал ранее Фокус, 95-летняя королева Великобритании в последнее время редко появляется на публике. 6 февраля исполнилось 70 лет со дня коронации Елизаветы II, и по этому случаю монарх посетила мероприятие в Норфолке, где для нее приготовили юбилейный торт.