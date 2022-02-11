Как менялся гардероб Елизаветы II за 70 лет правления (фото)
Королева Великобритании Елизавета II очень тщательно подходит к выбору людей, которые отвечает за ее гардероб. Предыдущий старший камердинер Ее Величества мисс Пегги Хоат выполняла свои должностные обязанности на протяжении 35 лет. Нынешняя, Анжела Келли, занимается гардеробом королевы с 2002 года. За 70 лет правления монарх тысячи раз появилась на публике в изысканных нарядах. Фокус собрал фотографии разных образов королевы Великобритании.
Эта фотография сделана 3 февраля 1952 года, всего за несколько дней до смерти отца Елизаветы II, короля Георга VI. На снимке 25-летняя принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский посещают матч по поло в Ньери в Кении. Будущая королева в легком светлом платье и шляпке в тон.
2 июня 1953 состоялась коронация 27-летней Элизабет Александры Мэри Виндзор. Это первая и пока единственная в истории Великобритании подобная церемонии, которую транслировали по телевидению. Для одного из самых важных событий в жизни королевы британский дизайнер Норман Хартнелл создал шелковое платье из белого атласа с рукавами кроя кейп, вырезом в форме сердца и расклешенной юбкой с небольшим шлейфом. Королевский наряд был расшит узорами из золота и украшен бриллиантами, кристаллами, жемчугом, аметистами и розовыми драгоценными. Образ дополняли тяжелая бархатная мантия и неподъемная корона весом 3 килограмма, украшенная 2868 бриллиантами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и сотнями жемчужин.
28 ноября 1962 года королева Елизавета II посетила в Лондоне шоу скаутов. Королева выбрала для мероприятия пышное платье цвета сирени. На плечах монарха белый меховой палантин.
В 1950-1960-х годах королева часто появлялась на публике в эффектном леопардовом пальто. На этом снимке Елизавета II в меховом пальто с контрастными воротником и манжетами с черными ботильонами и с маленькой черной сумочкой на скачках. Елизавету II критиковали за то, что она носит мех животных. В 2019 году Букингемский дворец сообщил, что монарх решила отказаться от изделий из натурального меха. Это не означает, что королева выбросила все свои шубы и палантины, но, по словам ее стилиста Анджелы Келли, новых меховых изделий в гардеробе монарха не появится.
Семейный снимок в 1972 года. Королевская семья в Букингемском дворце. Слева направо: принцесса Анна, принц Эндрю, принц Филипп, королева Елизавета, принц Эдвард и принц Чарльз
В октябре 1982 года члены британской королевской семьи отправились в тур по Австралии и островам Тихого океана. На снимке королева Елизавета II в платье с цветочным принтом и шляпе, созданной модисткой Фредериком Фоксом, вместе с принцем Филиппом, одетым в военно-морскую форму
10 июня 1992 королева Елизавета II посетила государственный банкет в Елисейском дворце в Париже. Для торжественного мероприятия она выбрала белое вечернем платье от дизайнера Яна Томаса, расшитое серебром. Образ дополнила тиара "Девочки Великобритании и Ирландии" — одно из самых узнаваемых украшений Елизаветы II, которое ей подарила бабушка, королева Мария, на свадьбу в 1947 году, и ожерелье короля Саудовской Аравии Фейсала — подарок королеве во время его визита в Соединенное королевство в 1967 году
6 октября 2002 года королева посетила предсезонный хоккейном матч в Ванкувере. На снимке капитан хоккейной команды Канады Кэсси Кэмпбелл (слева) наблюдает, как капитан "Ванкувер Кэнакс" Маркус Нэслунд передает королеве хоккейную шайбу после падения на центральном льду General Motors Place.
25 декабря 2012 года королевская семья посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме. На снимке королева Елизавета II улыбается, покидая церковь Святой Марии Магдалины недалеко от Кингс-Линн, Англия. Монарх выбрала для рождественской службы изящную ярко-синюю шляпку в тон платья.
Октябрь 2021 года, королева Елизавета впервые с начала пандемии приняла участие в публичном мероприятии: Монарх запустила эстафету Игр Содружества из Букингемского дворца в компании младшего сына, принца Эдварда
Для праздничного события королева выбрала ярко-оранжевое пальто и шляпку, украшенную цветами. Образ дополнила бриллиантовой брошью, которая является частью тиары Хайдарабад, подаренной Османом Али Ханом, правителем индийского княжества Хайдарабад на ее свадьбу с принцем Филиппом.
Как писал ранее Фокус, 95-летняя королева Великобритании в последнее время редко появляется на публике. 6 февраля исполнилось 70 лет со дня коронации Елизаветы II, и по этому случаю монарх посетила мероприятие в Норфолке, где для нее приготовили юбилейный торт.